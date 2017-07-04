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«Год очень тяжелый» — Костромская область рискует потерять дойное стадо

Экономика

Объем заготовленного силоса оказался в 7 раз меньше, чем в прошлом году

«Год очень тяжелый» — Костромская область рискует потерять дойное стадо

Кострома, 3 июля 2017, 23:07 — REGNUM  Плохая погода привела к значительному снижению сбора кормов и возникновению риска сокращения поголовья дойного стада в Костромской области. В связи с этим власти Костромской области намерены принять экстренные меры по заготовке кормов — об этом сегодня, 3 июля, сообщили в пресс-службе губернатора.

«Надо принимать экстренно необходимые меры, вводить ЧС. Думать, как из этой ситуации выходить. Год действительно очень тяжелый. Задачу ставлю одну — ни в коем случае не допустить сокращения дойного стада», — отметил Сергей Ситников.

По словам директора агропромышленного комплекса Сергея Иванова, «в этом году из-за неблагоприятных погодных условий убрано в 13 раз меньше сельхозплощадей, силосной массы заготовлено в 7 раз меньше, чем в прошлом году».

В администрации считают, что аграриям необходимо оказать дополнительную финансовую помощь. Запрос на увеличение сумм, выделяемых из федерального бюджета, уже отправлен в Министерство сельского хозяйства РФ.

ИА REGNUM напоминает: в начале июня из-за морозов и обильных дождей только в двух районах Костромской области погибло 210 га. озимых культур. Ущерб был оценен в 5 млн рублей. В пострадавших районах был введен режим чрезвычайной ситуации. В Центробанке прогнозируют рост цен на овощи и фрукты осенью этого года.

Судя по снижению объемов заготовки силоса, цены могут вырасти и на корма, что негативно скажется и на ценах на молочную продукцию.

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