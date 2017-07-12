Режим ЧС из-за гибели урожая вводят в районах Башкирии

Уфа, , 16:00 — REGNUM В 13 районах Башкирии будет объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с «высокой гибелью урожая». Ещё пять районов планируют ввести режим ЧС. Потери предварительно оценены в 426 млн рублей, сообщают местные СМИ.

В ближайшее время в 13 районах Башкирии, где погибли 22 тыс. га посевов, планируется объявить режим чрезвычайной ситуации.

«Механизм объявления чрезвычайной ситуации достаточно тяжелый. Документы по 13 районам сейчас на подписи. Гибель 22 тыс. гектаров посевов мы уже зафиксировали. Предварительные потери составили 426 млн рублей. ЧС будем однозначно объявлять. Кроме того, сейчас поступают дополнительные документы еще от пяти районов республики. Мы всё проверяем, актируем и тоже, возможно, объявим», — цитирует агентство «Башинформ» министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова.

Напомним, в 2016 году ущерб из-за гибели посевов на площади 25 тыс. га оставил 160 млн рублей.

По данным Минсельхоза Башкирии, в настоящее время в республике многолетние травы скошены на площади 278 тыс. га, что составляет 53% от плана. Заготовлено 96 тыс. тонн сена (12%) и 768 тыс. тонн сенажа (47%). По информации регионального Центра сельхозконсультирования, в регионе застраховано 35 623 га площадей. Ранее отмечалось, что в регионе засеяно 2099 тыс. га площадей, из них яровые зерновые и зернобобовые культуры занимают 1415 тыс. га, сахарная свекла — 51 098 га, подсолнечник — 227 575 га.