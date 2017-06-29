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Бой с тенью: «социально-безответственный» алтайский бизнес попал под прицел

Экономика

В регионе заговорили о необходимости улучшения налогового режима

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Бой с тенью: «социально-безответственный» алтайский бизнес попал под прицел
© Светлана Шаповалова
Посадки растений на полях «Эвалара» в Бийске. 2017 год

Светлана Шаповалова, 29 июня 2017, 10:13 — REGNUM  

Число торговых центров в Барнауле и внушительный автопарк стоящих возле них «люксовых» иномарок, как-то не вяжется с уровнем заработной платы в Алтайском крае. Ее средний размер, если верить статистикам, растет (хоть и понемногу) но по-прежнему не превышает 22 тысяч рублей. А вот миллиардеров, по итогам декларационной кампании 2017 года, в регионе стало больше на целых три человека (по последним данным, миллиардный доход задекларировали четыре жителя Алтайского края, тогда, как в 2016 году был всего один).

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Автомобили на парковке одного из торговых центров в Барнауле
© Светлана Шаповалова
Автомобили на парковке одного из торговых центров в Барнауле

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Понятно, что перекосы в экономике и социальное расслоение являются в общем-то общероссийский тенденцией. И все-же, судя по тому, что за последние дни руководители обеих ветвей власти Алтайского края публично обозначили проблему теневого сектора, можно предположить, что: во-первых, она получила ярко выраженные региональные особенности, а во-вторых — требует принятия каких-то конкретных решений.

«Проблема не только Алтайского края»

«Вопрос о теневом секторе — достаточно непростой, на то этот сектор и теневой. И только по числу торговых центров или дорогих машин сложно установить его масштабы. Хотя у меня у самого возникают порой такие вопросы, тем более, я бываю в других городах и вижу, что по крайней мере «на глаз» мы по числу дорогих автомобилей не уступаем соседям. Также задекларированные миллиардные доходы трёх жителей края — сами по себе не являются точным показателем социального расслоения. Кроме того, заработная плата составляет лишь часть денежных доходов населения, среди которых также есть и социальные выплаты — практически сопоставимые по объему с оплатой труда, и доходы от собственности, доходы от предпринимательской деятельности.

Надо понимать, что сегодня в крае определённая категория граждан является самозанятой, и наблюдение за их деятельностью статистическими методами представляется затруднительным. Полагаю, что высокий уровень теневой экономики — это проблема не только Алтайского края, но и всей России. Приводятся разные цифры и оценки, я не буду их называть, отмечу лишь, что среди отраслей, в наибольшей степени, находящейся в «тени», эксперты выделяют не только сельское хозяйство, но и торговлю, гостиничный и ресторанный бизнес, строительство. Действительно, принято считать, что в сельском хозяйстве высокий уровень неформальной экономики, но это связано еще и с тем, что у нас значительная часть сельхозпродукции производится в личных подсобных хозяйствах», — заявил в ответе на вопрос ИА REGNUM в ходе состоявшейся накануне прямой линии председатель Алтайского краевого законодательного Собрания Александр Романенко.

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Председатель Алтайского краевого законодательного Собрания Александр Романенко
Иллюстрация: АКЗС
Председатель Алтайского краевого законодательного Собрания Александр Романенко

И все-же, по самым приблизительным данным, доля теневого оборота только зерновых в Алтайском крае составляет не менее миллиарда рублей. В таком случае, сколько же укрывают в отраслях, обозначенных Александром Романенко, а также других?

Уворованная земля и свинина на антибиотиках

По мнениюгенерального директора ООО Альянс-Агро, руководителя группы «Аграрный бизнес» ОНФ в Алтайском крае Александра Босяка, теневой бизнес вреден уже тем, что давит на легальный финансово.

«Затраты у него меньше, налоги — укрыты. Поэтому, чтобы конкурировать с ним, нужно стать таким же», — подчеркнул аграрий.

За примерами нелегального бизнеса «далеко» ходить не пришлось. В одном из сел Топчихинского района Алтайского края корреспонденту ИА REGNUM рассказали о предприимчивом фермере, который держит целый «табун» поросят на частном подворье, расположенном в центре этого населенного пункта. Местные весьма раздосадованы не только тем обстоятельством, что далеко не приятный запах от свинарника разноситься на всю округу, но и тем, что вынуждены теперь продавать перекупщикам за бесценок свою мясную продукцию. Взращенная на зерне и овощах свинина оказалась слабым конкурентом. Дело в том, что владелец объекта постоянной вони с центре села сбывает мясо по дешевке. И он может себе это позволить, поскольку ранее весьма щедро сдабривал своих хрюшек антибиотиками, от которых те росли, как на дрожжах.

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Хрюшки в деревне
© Светлана Шаповалова
Хрюшки в деревне

«Мяса больше, расходов гораздо меньше. А качество мяса и безопасность его не волнует, только прибыль», — выразил сожаление односельчанин Георгий.

Не менее ушлым представляется и барнаульский «предприниматель», который вложил появившиеся свободные деньги в покупку оборудования для фасовки сыпучих химикатов и пленку с логотипом известного стирального порошка. Нетрудно догадаться, что сбывалась такая смесь подальше от производства, в отдаленных сельских магазинах.

А о примерах теневого бизнеса, связанного с самовольным захватом земли даже власти Барнаула недавно открыто говорили.

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Кстати, доподлинно не известно, относится ли к таковым история с полями компании «Эвалар» в Бийске, где выращиваются разные лекарственные растения для БАДов, но, судя по сведениям Роспотребнадзора, «у ЗАО «Эвалар» каких-либо полей для выращивания растительного сырья для производства БАДов нет».

Об этом сказано в ответе на запрос ИА REGNUM за подписью заместителя руководителя Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю Натальи Борисюк. По ее словам, об отсутствии полей свидетельствует плановая проверка 2014 года, а также — внеплановые, проведенные в период 2015—2016 года.

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Ответ заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Натальи Борисюк по поводу отсутствия у «Эвалара» полей для выращивания БАДов
© Светлана Шаповалова
Ответ заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Натальи Борисюк по поводу отсутствия у «Эвалара» полей для выращивания БАДов

Странно, но эта официальная информация опровергает очевидное, а именно — видеосюжет об этих полях, показанный в эфире Бийского телевидения в августе 2016 года. На кадрах можно лицезреть агронома фармкомпании Александра Шарыкина, который стоя по пояс в гречихе, рассказывает, что эту культуру, наряду с артишоком, «Эвалар» тоже выращивает в Бийске для производства БАДов.

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Агроном Эвалара Александр Шарыкин. 2016 год
Иллюстрация: Бийское телевидение
Агроном Эвалара Александр Шарыкин. 2016 год

Напомним, интерес к теме возник в связи с появившейся информацией о том, что продукция «Эвалара» может произрастать на почве, зараженной опасными химическими соединениями, оставшимися после испытаний ракетного топлива на полигоне бывшего оборонного предприятия «Полиэкс». Стало интересно, коли полей нет, а видеосюжет Бийского телевидения с этих полей — есть, то что-же имеется в действительности?

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Край поля «Эвалара» в Бийске (коричневый фон) со спутникового снимка. С зараженной землей бывшего оборонного предприятия «Полиэкс» их разделяют не менее 10 километров и большой перепад высот
© Светлана Шаповалова
Край поля «Эвалара» в Бийске (коричневый фон) со спутникового снимка. С зараженной землей бывшего оборонного предприятия «Полиэкс» их разделяют не менее 10 километров и большой перепад высот
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Посадки растений на полях «Эвалара» в Бийске. 2017 год
© Светлана Шаповалова
Посадки растений на полях «Эвалара» в Бийске. 2017 год
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Забор с колючей проволокой и запрещающий знак ограждают поля «Эвалара» в Бийске. 2017 год
© Светлана Шаповалова
Забор с колючей проволокой и запрещающий знак ограждают поля «Эвалара» в Бийске. 2017 год

Еще она «странность» с бизнесом на БАДах обнаружилась в 2016 году: ни таможня, ни Россельхознадзор так и не смогли пояснить ИА REGNUM, как удалось задекларировать и провезти в Бийск растительное сырье из страны, которая утратила право поставлять в Россию растения еще с 2014 года.

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Впрочем, внушительные штрафы и взыскания от контролирующих и надзорных органов и ранее не особо беспокоили фирму с миллиардными объемами продаж. С конца 2016 года ее владельцев охватил политический азарт и купленный по случаю информационный холдинг «Сибирская медиагруппа» «заряжен на «окошмаривание» всего и вся в Алтайском крае.

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Социально безответственный бизнес

Впрочем, главу Алтайского края Александра Карлина, который на днях в программе «Встречи с губернатором» тоже высказался о теневом бизнесе, беспокоит вовсе не подобные истории, а проблема задолженности по уплате налогов, в том числе — просроченной.

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Здание правительства Алтайского края
© Светлана Шаповалова
Здание правительства Алтайского края

По его словам, с начала года в регионе хоть и наблюдается устойчивый рост доходов в краевой бюджет (103% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) но предельно возможным он не является.

«Есть также вопрос в отношении недобросовестных налогоплательщиков, представителей крупного бизнеса, применяющих схемы оптимизации при уплате налога на прибыль и при этом громко заявляющих в медийном пространстве о своей социальной ответственности», — заявил глава края, подчеркнув при этом, что он располагает данными «о том, что отдельные налогоплательщики применяют схемы оптимизации, которые позволяют платить налог на прибыль в меньшем объеме, чем они могли бы это делать».

Поясняя о чем речь, Александр Карлин, не называя конкретных имен, отметил, что «некоторые наши крупные налогоплательщики непомерно большое количество ресурсов направляют на рекламную составляющую — до четверти всех доходов бизнеса».

«Иногда такие расходы исчисляются миллиардами рублей. При этом количество средств, указываемых предприятием по данной статье, не совпадает с тем, которое получают конкретные медийные компании, занимающиеся рекламой. Какая-то часть этого ресурса по пути теряется. Если не использовать схему оптимизации, то доля этих средств должна быть показана как прибыль с соответствующей уплатой налога в бюджет. Важно, что это как раз те ресурсы, которые мы могли бы потратить на развитие здравоохранения, образования, на зарплату бюджетникам, наши инфраструктурные проблемы, в том числе на развитие дорожной сети. Поэтому для меня ответственный бизнес — не тот, который громко о себе заявляет как о социально ответственном, позволяет себе копеечные траты в виде подачек некоторым особо облагодетельствованным группам населения. Это в первую очередь бизнес, который исполняет главную свою конституционную обязанность по уплате налогов», — заявил губернатор.

По его мнению, в Алтайском крае назрела острая необходимость в улучшении налогового режима, повышении качества администрирования.

«Это должно простимулировать ответственность налогоплательщиков», — заявил алтайский губернатор в эфире телекомпании «Катунь-24».

"Бизнес не должен использовать лазейки»

Председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко, как оказалось, солидарен с губернатором и в этом вопросе.

«Я согласен с позицией губернатора, но могу дополнить, что в идеале социально ответственный бизнес не только платит все положенные налоги и вовремя выплачивает достойную заработную плату, но и осуществляет то, что называется сегодня «инвестициями в человека». И делает это не по принуждению, а в том числе из разумного экономического расчета. И такие примеры в Алтайском крае есть.

Налоговая система в России в целом, нуждается, вероятно, в совершенствовании. У нас есть определенные вопросы, например, на уровне муниципалитетов, есть сложности в сопоставимости баз данных, применяемых при расчете налогов, и так далее. Но есть и позитивные примеры изменений — и в налоговом администрировании, и в налоговом законодательстве. Поэтому, говоря о стимулировании, я бы сказал, что с одной стороны, государство в лице законодателей и налоговых служб должно стремиться к упрощению налоговой системы. А с другой, бизнес не должен использовать те или иные «лазейки» для того, чтобы сознательно уходить от налогообложения», — заявил алтайский спикер, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

Помимо руководителей исполнительной и законодательной властей края, осведомленность в схемах, используемых алтайским бизнесом для занижения сумм налогов продемонстрировали и в УФНС по Алтайскому краю.

«Да, такие случаи нам известны. Основная часть доначислений, сделанных налоговыми органами края в результате контрольных мероприятий, приходится на нарушения, связанные с раскрытием схем ухода от налогов. Работа по выявлению и пресечению схем незаконной оптимизации налоговой нагрузки проводится налоговыми органами края на постоянной основе в рамках как камеральных, так и выездных налоговых проверок. Самые распространенные схемы, которые выявляются на территории края — дробление бизнеса, необоснованное занижение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, использование фирм-однодневок для создания фиктивного документооборота и незаконного возмещения НДС из бюджета. В том числе схемы выявляются и у предприятий крупного бизнеса.

Так, за 2016 год в отношении крупнейших плательщиков проведено 19 выездных налоговых проверок, из которых в ходе 6 установлено применение схем минимизации налоговых обязательств. По итогам проведенных проверок дополнительно доначислено в бюджет 104 млн. руб. Взыскано на сегодняшний день взыскано 68 млн. руб. Кроме этого, в 2016 год в ходе мероприятий налогового контроля инспекциями была выявлена неуплата налога на прибыль в объеме 344 млн руб., в 1 квартале 2017 года — 50,4 млн. руб.», — ответили налоговики на запрос ИА REGNUM.

По сведению краевых налоговых органов, на 1 июня 2017 года задолженность алтайских организаций составляет 18,8 млрд. рублей. Из этой суммы 5,5 млрд руб. — задолженность организаций по страховым взносам перед внебюджетными фондами, задолженность организаций-банкротов — 6,4 млрд. руб.

И все же говоря о «социально безответственном бизнесе», стоит заметить, что в Алтайском крае ведется и реестр социально ответственных и социально ориентированных работодателей. В настоящее время в него включены 374 организации, которые соблюдают нормы трудового законодательства и обеспечивают достойные условия труда для более чем 61 тысячи человек. За период реализации проекта от претендентов поступило более 1,5 тысячи деклараций, по 665 выданы отрицательные заключения, в основном, из-за низкого уровня среднемесячной заработной платы, непроведения или частичного проведения оценки условий труда, невыполнения установленной квоты приема на работу инвалидов, неисполнения обязательств по уплате налогов.

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Барнаул
© Светлана Шаповалова
Барнаул

А то, какими именно будут инициативы в сфере улучшения налогового режима будет озвучено, по видимому, в ближайшее время. Алтайский край готовится масштабным муниципальным выборам. Не за горами и президентские.

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Внятный план действий «борьбы с тенью» помог бы политическим силами привлечь на свою сторону новых сторонников.

regnum author Светлана Шаповалова
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