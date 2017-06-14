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Власти Барнаула объявили войну незаконному строительству

Экономика

Речь, в частности, идет о многоквартирных жилых домах, которые возводятся под видом индивидуального жилья

Барнаул
© Светлана Шаповалова
Барнаул

Барнаул, 14 июня 2017, 04:26 — REGNUM  Власти Барнаула обнародовали списки, в которых обозначены десятки объектов (гаражей, зданий, заборов, павильонов), признанных незаконными постройками, подлежащими сносу по решению суда. Как передает корреспондент ИА REGNUM, информация эта опубликована на официальном сайте городской мэрии.

Также на рассмотрении судов различных инстанций находятся еще 23 аналогичных исковых заявления. Причем, как следует из официального сообщения пресс-центра администрации Барнаула, часть незаконных построек являются многоквартирными жилыми домами, которые возводятся под видом индивидуального жилья.

В связи с этим глава администрации города Сергей Дугин высказался о необходимости активизировать работу районного звена архитектурной службы по выявлению и пресечению самовольного строительства:

«Кроме проведения объездов, необходимо более тесно взаимодействовать, с надзорными и контролирующими органами, усилить разъяснительную работу с населением, чтобы свести к минимуму факты незаконного строительства, защитить горожан от недобросовестных застройщиков», — заявил мэр.

Известно, что всего с 2014 года по май 2017 года на территории Барнаула выявлено 136 объектов самовольного строительства, в том числе, 27 объектов — в 2017 году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, помимо самовольной застройки, в Барнауле участились случаи выявления ошибок при проектировании социально значимых строительных объектов.

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