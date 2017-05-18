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В Алтайском крае зарегистрирован рост заработной платы

Экономика

За январь-март 2017 года, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, этот показатель составил 105%

Работа в Барнауле
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Работа в Барнауле

Барнаул, 18 мая 2017, 11:21 — REGNUM  В Алтайском крае отмечен рост заработной платы. По данным Росстата, в марте 2017 она стала на 8% больше, чем в феврале. А в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, жители региона стали получать на 5% больше, передает корреспондент ИА REGNUM.

По итогам первого квартала текущего года среднемесячная заработная плата одного работника (по полному кругу организаций) составила 21 808 рублей. Больше всего платят занятым в сфере финансового и страхового рынка (51 536 рублей). Зарплату порядка 30 тыс. рублей получают занятые в добыче полезных ископаемых, в металлургическом производстве, производстве компьютеров и электронно-оптических изделий, транспортных средств и оборудования, а также — государственном управлении и обеспечении военной безопасности.

Самыми низкооплачиваемыми оказались производители одежды (11 тыс. рублей), рыбаки (зарплата около 13 тыс. руб.), лосозаготовители (около 14 тыс. руб), работники гостиниц и предприятий общественного питания (около 13 тыс. руб), а также курьеры и почтальоны (немногим более 13 тыс. рублей). Но меньше всего платят работникам библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры: их средний заработок не дотягивает даже до 13 тыс. рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям в Алтайском крае в январе-марте 2016 года составила 22 тыс. 113 рублей, в том числе 17 тыс. 555 рублей по районам и 24 тыс. 667 рублей по городам края.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Алтайского края получают, в среднем, чуть более 22 тыс. рублей

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