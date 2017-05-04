Четверг, 4 Мая 2017 года
01:13:36 МСК

Индия получит кредит в размере $160 млн на развитие энергетики

Экономика

Кредит одобрен Азиатским банком инфраструктурных инвестиций

Индийская улочка
© Айтен Юран
Индийская улочка

Пекин, 4 мая 2017, 00:04 — REGNUM  Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил кредит в размере $160 млн для реализации энергетического проекта в индийском штате Андхра-Прадеш, 3 мая сообщает The Economic Times.

АБИИ, в котором Индия является вторым по величине акционером после Китая, одобрил проект с целью укрепления системы передачи и распределения электроэнергии в штате Андхра-Прадеш, говорится в заявлении банка.

Читайте также: Индия электрифицирует оставшиеся четыре тысячи деревень к 2018 году

«АБИИ поддерживает своих членов в их переходе к низкоуглеродному энергетическому балансу путем содействия повышению энергоэффективности, включая модернизацию существующих сетей передачи и распределения», — заявил президент АБИИ Цзинь Лицюнь.

Напомним, в 2014 году началась реализация правительственной программы Индии «Power for All» («Электроэнергия для всех»), которая направлена на предоставление доступной электроэнергии для всех потребителей в ряде отобранных штатов в течение пяти лет с начала запуска программы.

Читайте также: Израиль: Иерусалим и Нью-Дели будут творить чудеса в ближайшие 25 лет

Впервые идею о создании АБИИ председатель КНР Си Цзиньпин высказал в 2013 году. В 2014 году соглашение о создании АБИИ подписали представители 21 страны. В настоящий момент к соглашению присоединились 57 стран. Среди них Россия, Германия, Франция, Италия и Великобритания.

Читайте ранее в этом сюжете: Объем экспорта Индии может увеличиться до $325 млрд в 2017 финансовом году

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Индии
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Польша в преддверии Дня Победы. Что нас объединяет?
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Ариф Асалыоглу«Опасный шаг назад»: Эрдоган отказывается от демократии и евроинтеграции
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
04.05.17
«Переговоры Путина и Меркель напряженности не ослабили»
ЛондонВеликобритания Минские соглашения — 2 Политика
NB!
04.05.17
«Путин не намерен ради выхода РФ из изоляции жертвовать Асадом»
МадридИспания Война в Сирии Политика
NB!
04.05.17
ВКС России сократили доходы «Исламского государства»* в несколько раз
МоскваРоссия Участие ВС РФ в борьбе против исламистских террористов Политика
NB!
04.05.17
Белый дом прокомментировал слова директора ФБР о России
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Авиация Украины готовится атаковать Донбасс
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.05.17
Аварийное жильё — сильнее политики: как в Чувашии выполняют указы Путина
ЧебоксарыРоссия Ликвидация ветхого жилья Экономика
NB!
03.05.17
Елена ХаненковаВ чём состоит счастье трудящихся?
ЛондонВеликобритания Прожиточный минимум в России Общество
NB!
03.05.17
Александр КуркинЮжная Осетия: только с Россией, только в России
ЦхинвалЮжная Осетия Южная Осетия и Россия Политика
NB!
03.05.17
Военный Донбасс: ЛНР обнародовала фото расстрела украинской ДРГ
ЛуганскЛНР Война на Донбассе: главное Политика
NB!
03.05.17
Директор ФБР: Россия — величайшая угроза для американской демократии
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Тиллерсон: США хотят возобновления полноценного взаимодействия с Россией
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
В Госдуме настаивают на оценке «Смертного полка» от европейских политиков
МоскваРоссия «Бессмертный полк» Общество
NB!
03.05.17
Необходимо «образование для жизни»: интервью с учителем года
ЧелябинскРоссия Материальная база образовательных учреждений Общество
NB!
03.05.17
В подконтрольных Киеву районах Донбасса растет популярность руководства ДНР
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Политика
NB!
03.05.17
«Демонстрация силы»: лишение мандата спикера Ярославского муниципалитета
ЯрославльРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Навальный не сможет баллотироваться в президенты — ЦИК РФ
МоскваРоссия Дела Алексея Навального Политика
NB!
03.05.17
«РФ неизбежно оставит транзит газа через Украину с пуском Nord Stream-2»
КиевУкраина Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
03.05.17
Минобороны Украины признало, что миномет «Молот» убивает бойцов ВСУ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.05.17
Совфеду советуют признать борьбу с «тунеядцами» и готовиться к протестам
МоскваРоссия Проблемы самозанятых Экономика
ещё главное