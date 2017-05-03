Индия электрифицирует оставшиеся четыре тысячи деревень к 2018 году

Нью-Дели, , 21:35 — REGNUM Необходимо «заключительное усилие» для электрификации оставшихся 4 тыс. 141 деревни к 2018 году, заявил министр электроэнергии, угля и новых и возобновляемых источников энергии Пиюш Гоял, 3 мая сообщает The Economic Times.

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В ближайшие 3−4 месяца «окончательное усилие необходимо для электрификации оставшихся 4 тыс. 141 неэлектрифицированной деревни в стране».

Министр отметил, что целью нынешней двухдневной конференции министров энергетики является анализ результатов работы, проделанной правительствами штатов и союзных территорий в энергетическом, угольном, возобновляемом и горнодобывающем секторах за последние шесть месяцев.

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«Далее в рамках конференции будет выработана новая политика для достижения запланированной цели по обеспечению… доступной электроэнергии в указанное ранее время», — говорится в заявлении министерства энергетики Индии.

Напомним, на предыдущей конференции министров энергетики Индии была принята резолюция, согласно которой необходимо обеспечить электроэнергией каждое домашнее хозяйство в стране к декабрю 2018 года.

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