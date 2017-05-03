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Израиль: Иерусалим и Нью-Дели будут творить чудеса в ближайшие 25 лет

Политика

Индия установила дипломатические отношения с Израилем в 1992 году

Нью-Дели, 3 мая 2017, 21:58 — REGNUM  В ближайшие 25 лет Индия и Израиль будут творить чудеса, лучшее еще впереди, заявил посол Израиля в Индии Даниэль Кармон, 3 мая сообщает The Economic Times.

Посол Израиля сделал свое заявление по случаю празднования Дня Независимости Израиля и 25-летней годовщины дипломатических отношений между двумя странами.

«Эти 25 лет укрепили наши связи в области сельского хозяйства, обороны, водных ресурсов и других сферах», — заявил Кармон.

«Мы — две страны, которые гордятся своим древним культурным наследием и своими современными демократическими обществами, стремящимися захватить будущее», — добавил Кармон.

Напомним, Индия установила дипломатические отношения с Израилем в 1992 году, хотя признала эту страну в 1950 году.

Индия является крупнейшим импортером израильской военной техники. За последние несколько лет Израиль поставил в Индию различные системы вооружения, ракеты и беспилотные летательные аппараты.

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