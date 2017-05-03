Среда, 3 Мая 2017 года
10:05:27 МСК

Белоруссия снова снижает пошлины на экспорт нефти

Экономика

Понижение пошлин касается только экспорта за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза

Минск, 3 мая 2017, 09:40 — REGNUM  Пошлины на нефтяной экспорт за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) во второй раз снижены в Белоруссии с 1 мая, сообщает пресс-служба Совета министров Белоруссии.

Соответствующее постановление № 313 принято Советом министров Белоруссии 29 апреля 2017 года.

Читайте также: Евразийский банк развития назвал условия новых траншей для Белоруссии

Согласно постановлению, вывозная таможенная пошлина на сырую нефть при ее экспорте за пределы таможенной территории ЕАЭС снижена с $88,9 до $84 за 1 тонну. С $48,8 до $46,2 за 1 тонну снижена пошлина на экспорт прямогонного бензина.

Также таможенные пошлины на экспорт с $26,6 до $25,2 за 1 тонну были снижены для следующих нефтяных продуктов: легких и средних дистиллятов, дизельного топлива, товарного бензина, бензола, толуола, ксилола, смазочных и прочих масел.

Читайте также: Лукашенко: Мы можем обеспечить иностранным партнерам выход на рынок ЕЭАС

Напомним, в начале апреля Белоруссия также понизила таможенные пошлины на экспорт нефти за пределы таможенной территории ЕАЭС. Тогда пошлина на экспорт сырой нефти из Белоруссии была снижена до российского значения — $88,9 за 1 тонну.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белоруссии за апрель трудоустроились 85 тыс. человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Белорусская "многовекторность"
Главное сегодня
NB!
03.05.17
В Новосибирске строительство «рая» угрожает обрушением жилых домов
НовосибирскРоссия Строительство жилья Происшествия
NB!
03.05.17
Александр БеловThe Strategist: КНДР может «доставить» ядерное оружие в любой город
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
03.05.17
«Денег нет, ставьте буржуйки»: в Якутии компаниям ЖКХ не дают госсубсидии
ЯкутскРоссия Проблемы ЖКХ Экономика
NB!
03.05.17
Максим ИсаевNI: Частные компании помогают ВВС США подготовиться к войне с Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Техника
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Главком ОВС НАТО призвал нарастить количество танков против России
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
03.05.17
Губернатор Сергей Левченко: Моя партийность не мешает работать с Москвой
ИркутскРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
03.05.17
В борьбе против угольных портов СВП Ванино утонул в мусорных свалках
ВаниноХабаровский крайРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
03.05.17
Тимошенко против МВФ. Новая политическая битва
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
Китай в борьбе за моря и океаны
ДаляньКитай Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Долгое умиротворение. Пока Баку затягивает переговоры по Карабаху
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Ангела Меркель: Владимир Путин — конструктивный партнер
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
03.05.17
Медведев принял решение о повышении МРОТ под серьёзным давлением?
ВладивостокРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
03.05.17
Русский нефтепромышленник-первопроходец
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
Польские боевые отряды в Белоруссии
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Самый русский из турецких городов
КарсТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Путин и Меркель ищут компромиссы? — «Мнение России остается определяющим»
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
03.05.17
Акционерный фонд правительства Казахстана: рост показателей
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
Владимир Добрынин Brexit: пир европейских хищников
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
03.05.17
Антитеррор во Франции: аресты, оружие, выборы
ПарижФранция Антитеррор Политика
NB!
03.05.17
В США хотят заставить Россию разрешить экстремистские организации
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Латвия против России: назло кондуктору пойду пешком
РигаЛатвия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное