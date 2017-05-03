Белоруссия снова снижает пошлины на экспорт нефти
Понижение пошлин касается только экспорта за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза
Минск, 3 мая 2017, 09:40 — REGNUM Пошлины на нефтяной экспорт за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) во второй раз снижены в Белоруссии с 1 мая, сообщает пресс-служба Совета министров Белоруссии.
Соответствующее постановление № 313 принято Советом министров Белоруссии 29 апреля 2017 года.
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Согласно постановлению, вывозная таможенная пошлина на сырую нефть при ее экспорте за пределы таможенной территории ЕАЭС снижена с $88,9 до $84 за 1 тонну. С $48,8 до $46,2 за 1 тонну снижена пошлина на экспорт прямогонного бензина.
Также таможенные пошлины на экспорт с $26,6 до $25,2 за 1 тонну были снижены для следующих нефтяных продуктов: легких и средних дистиллятов, дизельного топлива, товарного бензина, бензола, толуола, ксилола, смазочных и прочих масел.
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Напомним, в начале апреля Белоруссия также понизила таможенные пошлины на экспорт нефти за пределы таможенной территории ЕАЭС. Тогда пошлина на экспорт сырой нефти из Белоруссии была снижена до российского значения — $88,9 за 1 тонну.
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