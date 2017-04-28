Евразийский банк развития назвал условия новых траншей для Белоруссии

Минск, , 11:23 — REGNUM Новые условия для получения Белоруссией траншей озвучил Евразийский банк развития (ЕАБР), сообщает 27 апреля пресс-служба банка.

Согласно сообщению, для получения пятого, шестого и седьмого траншей Белоруссии необходимо принять в 17 акционерных обществах корпоративные кодексы, создать профильные комитеты и включить независимых директоров в состав наблюдательных советов.

Помимо этого, государство обязано передать не менее 45 госпредприятий в коммунальную собственность, а также продать государственную долю акций отдельных акционерных обществ на бирже.

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Дополнительно отмечаются условия для шестого и седьмого траншей. Так, для получения транша в шестой раз, правительство республики должно реализовать механизм профессионального переобучения сокращаемых работников с дальнейшим их трудоустройством. Как сообщают в пресс-службе ЕАБР, это поможет «более активно оптимизировать численность работников на государственных предприятиях».

Для седьмого транша дополнительное условие следующее: местные органы власти должны передать финансово неустойчивые госпредприятия, в основном, сельскохозяйственные, коммунальным предприятиям.

Напомним, за 2016−2017 годы Белоруссия получила $1,1 млрд из $2 млрд от Евразийского фонда стабилизации и развития, средствами которого управляет Евразийский банк развития. На данный момент Белоруссия получила три транша в размере $500 млн и два раза по $300 млн.

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