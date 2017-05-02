Лукашенко: Мы можем обеспечить иностранным партнерам выход на рынок ЕЭАС

Минск, , 14:24 — REGNUM Выход зарубежным партнерам на рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может обеспечить Белоруссия, заявил 2 мая президент страны Александр Лукашенко на церемонии вручения послами зарубежных стран верительных грамот, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко напомнил, что Минск в 2017 году взял на себя председательство в Центрально-Европейской Инициативе, что будет способствовать вовлечению Белоруссии в европейские интеграционные процессы.

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Глава Белоруссии также отметил предстоящую сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Минске в 2017 году. Лукашенко выразил уверенность, что Минск начнет конструктивный диалог с представителями многих европейских государств.

Лидер Белоруссии заверил всех дипломатов, вручивших ему верительные грамоты от своих государств, что Белоруссия «готова принимать вас (дипломатов) на всех уровнях и обеспечивать благоприятные условия для реализации конструктивных идей и предложений».

«Закрытых тем для любого из присутствующих послов в Беларуси нет. Предлагайте — все ваши предложения будут учтены, все ваши пожелания будут исполнены в самый короткий промежуток времени», — сказал Лукашенко.

Президенту Белоруссии передали верительные грамоты послы 11 государств: Азербайджана, Армении, Бельгии, Греции, Израиля, Ирана, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Руанды и Украины. Также верительную грамоту президенту Белоруссии вручил представитель Мальтийского ордена.

Напомним, 11 апреля Александр Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС, после чего между Россией и Белоруссией были сняты многочисленные противоречия: Москва выделила Минску $1 млрд, Минск из этих денег оплатил долг за газ «Газпрому», а Россия начала увеличивать поставки российской нефти на белорусские НПЗ.

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