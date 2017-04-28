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«Индия может стать мировым лидером, если модернизирует промышленность»

Экономика

Вклад в развитие производства Индии сократился до 15-16% ВВП

Движение
© Айтен Юран
Движение

Нью-Дели, 28 апреля 2017, 22:04 — REGNUM  Во времена протекционистских тенденций в развитых странах Индия может стать ведущим сторонником глобализации, если проведет модернизацию своей промышленности, заявил министр финансов Индии Арун Джейтли, 28 апреля сообщает The Economic Times.

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«Можем ли мы возглавить процесс глобализации, если в течение трех лет подряд мы оставались одной из самых быстрорастущих экономик мира … в сфере услуг, мы одни из ведущих? Вопрос заключается в том, сможем ли мы улучшить наше производство?», — заявил Джейтли.

Напомним, по официальным данным, приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Индию в 2016 году подскочил на 18% до рекордных $46 млрд 400 млн, в то время, когда приток глобальных ПИИ сократился.

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Инвестиции иностранных институциональных инвесторов в индийские акции и облигации в марте текущего года достигли самого высокого уровня за последние 15 лет.

Зарубежные инвесторы приобрели индийские акции и облигации на общую сумму в $8 млрд 840 млн в марте, что стало крупнейшим притоком иностранных инвестиций за один месяц с 2002 года.

В последнее время вклад в развитие производства Индии сократился до 15−16% ВВП. Правительство стремится увеличить эту долю до 25%.

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Экономика Индии
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