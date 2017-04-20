К 2027 году 56,5% энергетики Индии не будет связано с ископаемым топливом

Энергетика, не связанная с использованием ископаемого топлива, включает в себя возобновляемые источники энергии, АЭС и гидроэлектростанции

Нью-Дели, , 18:08 — REGNUM Через 10 лет доля энергетики Индии, не связанной с ископаемым топливом, достигнет 56,5%, согласно третьему Национальному плану развития электроэнергетики (NEP3), 19 апреля сообщает The Economic Times.

В NEP3 указано, что к 2021−22 годам доля энергетики, не связанной с ископаемым топливом, достигнет 46,8%, а в 2027 году — 56,5%.

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Ожидается, что к 2022 году суммарная мощность возобновляемой энергетики увеличится до 175 ГВт. На долю солнечной энергетики придется 100 ГВт. Мощность ветроэнергетики составит 60 ГВт. К 2027 году мощность возобновляемых источников энергии должна увеличиться до 275 ГВт, согласно NEP3.

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Напомним, энергетика, не связанная с использованием ископаемого топлива, включает в себя возобновляемые источники энергии, АЭС и гидроэлектростанции.

Ранее министерство новой и возобновляемой энергетики Индии сообщило, что суммарная мощность солнечной энергетики достигла 12 288 МВт. В 2014−15 годах совокупная мощность солнечной энергетики Индии составляла 3744 МВт.

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