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Объем экспорта Индии может увеличиться до $325 млрд в 2017 финансовом году

Экономика

Рост экспорта обусловлен повышением конкурентоспособности индийской продукции

Индия
© Айтен Юран
Индия

Нью-Дели, 28 апреля 2017, 21:34 — REGNUM  Объем экспорта Индии в 2017-м финансовом году может достигнуть $325 млрд, согласно оценкам торгово-промышленной палаты PHD (PHDCCI), 28 апреля сообщает The Economic Times.

«Ожидается, что в 2017−1918 годах экспорт наших товаров увеличится до $325 млрд», — заявил президент PHDCCI Гопал Дживарайка.

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Дживарайка отметил, что рост экспорта обусловлен повышением конкурентоспособности индийской продукции и увеличением глобального спроса.

Президент PHDCCI добавил, что новый налоговый режим также поможет повысить конкурентоспособность индийской продукции и увеличить экспорт.

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Напомним, Индия экспортировала товаров на общую сумму $274 млрд 600 млн в 2016—2017 годах, что на 4,7% выше, чем в аналогичный период прошлого финансового года. Финансовый год в Индии начинается 1 апреля и заканчивается 31 марта.

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