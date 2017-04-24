Афганистан интересует индийский фармацевтический производственный комплекс

Нью-Дели, , 22:47 — REGNUM Афганистан обратился к Индии с предложением о создании производственной базы для выпуска фармацевтических продуктов на афганской территории, 24 апреля сообщает The Economic Times.

Департамент торговли Индии внимательно изучает предложение Афганистана, обратившегося за помощью Индии в создании фармацевтического производственного комплекса.

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«Афганистан — маленький рынок для нас. Они привозят много медикаментов из Пакистана. Это не очень выгодно для Индии», — заявил представитель министерства торговли и промышленности Индии.

Напомним, Афганистан импортирует более 75% лекарств из Бельгии, большая часть которых производится в Индии. Еще 10% поступают из Пакистана, остальные медикаменты поступают непосредственно из Индии.

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За первые 10 месяцев 2016 финансового года Индия экспортировала в Афганистан фармацевтическую продукцию на сумму $53 млн. Финансовый год в Индии начинается 1 апреля и заканчивается 31 марта.

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