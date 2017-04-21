СМИ: Нефтеперерабатывающие мощности Индии увеличатся почти в три раза

Нью-Дели, , 22:00 — REGNUM Индия увеличит свои нефтеперерабатывающие мощности почти в три раза, заявил министр нефтяной промышленности страны Дхармендра Прадхан, 20 апреля сообщает The Economic Times.

Прадхан отметил, что министерство сделает упор на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.

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Тем не менее, министр нефтяной промышленности признал, что между инновациями, промышленностью и политикой существует разрыв, который мешает росту.

«Мы продолжим двигаться вперед. Индия не только увеличит производство для внутреннего потребления, но сможет обеспечить потребности Непала, Бутана, Бангладеш, Мьянмы и Шри-Ланки», — заявил Прадхан.

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Напомним, в настоящий момент Индия перерабатывает 230 млн тонн нефти в год. Министерство нефтяной промышленности стремится достигнуть показателей в 600 млн тонн.

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