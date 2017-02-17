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Шахтёрам Ростовской области перечислено более 14 млн рублей

Экономика
Выплаты продолжаются
Шахтеры
Иллюстрация: Donland.ru
Шахтеры

Ростов-на-Дону, 17 февраля 2017, 12:25 — REGNUM  В Ростовской области с горняками обанкротившегося «Кингкоула» продолжают рассчитываться. Так, накануне ОАО «Региональная корпорация развития» направила 126 выплат на сумму 5,5 млн рублей. Эти деньги получили бывшие сотрудники ЗАО «Ростовгормаш» и ООО «СпецУглеСтрой». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре ОАО «РКР» 17 февраля.

Примечательно, что горняки «Ростовгормаша» получают выплаты уже за январь, февраль и март 2016 года. Всего на этой неделе шахтёрам было направлено 447 выплат на общую сумму 14,2 млн рублей.

Развитие сюжета: Гуковским шахтёрам возобновили выплаты: перечислено 920 тыс. рублей

Напомним, на этой неделе состоялась встреча донского губернатора Василия Голубева с инициативной группой горняков. По словам главы региона, в феврале «Региональная корпорация развития» выплатит шахтёрам 50 млн рублей заемных средств.

«В марте и апреле выплаты продолжим, выделяя на это ежемесячно по 50 млн рублей. Средства рассчитываем получить в результате продажи имущества компании-банкрота», — заявил губернатор.

По словам Голубева, общую сумму долга перед шахтёрами удалось сократить уже до 230 млн рублей. Полностью проблему с задолженностью планируется решить к 1 июля 2017 года.

Ранее по теме: «Шахтёры умерли от бессилия и устали от лжи»: горняки ответили депутатам ГД

Читайте ранее в этом сюжете: Шахтёрам Ростовской области погашать долги будут по 50 млн рублей в месяц

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