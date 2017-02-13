«Шахтёры умерли от бессилия и устали от лжи»: горняки ответили депутатам ГД

Ростов-на-Дону, , 12:29 — REGNUM



Шахтёры Ростовской области провели очередной пикет, на котором было подписано заявление на имя председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Работники обанкротившегося «Кингкоула» в открытом письме обращаются к народным избранникам с просьбой о встрече. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля, по словам горняков, ни о какой «дорожной карте» выплат заработной платы они даже не слышали.

«Почему вы с нами не встречаетесь и не обсуждаете нашу проблему? Восемь месяцев стояния в пикете, достаточный срок для того, чтобы вы созрели для встречи с нами. Или стыдно? Эти же депутаты продолжают лгать, что бывают у нас. У нас вы не бываете. Потому что боитесь и еще потому, что сказать-то нечего. Вы нас не только не видите, но и не слышите. О какой «дорожной карте» вы заговорили? Кто ее видел? О каких графиках идет речь? И почему все появилось после нашего объявления о поездке в Москву?» — спрашивает инициативная группа в обращении к депутатам Госдумы.

По словам шахтёров, в общую сумму задолженности не включены дополнительные обязательные выплаты за простой по вине собственника, компенсация моральный вред, неполученный пайковый уголь.

«Об умерших шестерых горняках. Здесь вообще ваша ложь не уместна. И то, что мэр Гуково не владеет ситуацией или тоже обманывает, говорит о том, что наше горе ему не интересно. Умершие шахтеры — работники ООО «Кингкоул», 1957−1960 годов рождения. Инициативная группа располагает фамилиями умерших горняков, как и списками задолжников. И умерли они не от того, что переели, а от бессилия перед ворами и жуликами. В недрах земли, они справлялись с работой в аду, а с несправедливостью не смогли справиться», — сказано в заявлении.

Горняки всё-таки рассчитывают провести встречу с депутатами ГД в Москве.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, выплаты шахтёрам пока приостановлены, еще не окончена процедура сверки списков. Горнякам было перечислено 118 млн рублей. Получателями стали работники угледобывающих предприятий «Замчаловский антрацит», «Горный проходчик», «Ростовгормаш» и «Алмазная», входящих в состав обанкротившейся компании «Кингкоул». Полностью погасить долги перед горняками предполагается до 1 июля текущего года.

Напомним, в конце января донской губернатор Василий Голубев отмечал, что выплаты продолжатся, в том числе, за счет реализации имущества. Всеми процессами занимается ОАО «Региональная корпорация развития».

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