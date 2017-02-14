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Гуковским шахтёрам возобновили выплаты: перечислено 920 тыс. рублей

Экономика
51 выплату получили горняки «Ростовгормаша» за декабрь 2015 года
Шахтеры
Иллюстрация: Donland.ru
Шахтеры

Ростов-на-Дону, 14 февраля 2017, 11:56 — REGNUM  

Возобновилось погашение задолженности по зарплате шахтёрам обанкротившегося «Кингкоула». О начале февральской серии выплат ИА REGNUM проинформировали в пресс-центре ОАО «Региональная корпорация развития» 14 февраля.

Так, накануне горнякам Гуково перечислено 920,2 тыс. рублей за декабрь 2015 года. 51 выплату получили горняки «Ростовгормаша». Общая сумма, которую планируется направить угледобытчикам в феврале, не уточняется.

Напомним, что накануне гуковские шахтеры написали отрытое письмо депутатам Госдумы РФ. В обращении говорится, что народные избранники отказались слышать людей, несмотря на все их предвыборные лозунги. «Мы просим дать нашу точку зрения на ситуацию, так как она не прозвучала», — обратились горняки.

Читайте по теме: «Шахтёры умерли от бессилия и устали от лжи»: горняки ответили депутатам ГД

Как ранее сообщало ИА REGNUM , выплаты шахтёрам Ростовской области в первых числах февраля были приостановлены для сверки списков.Частично с августа 2016 года по февраль 2017 года были погашены долги перед горняками организаций «Замчаловский антрацит», «Горный проходчик», «Ростовгормаш» и «Алмазная» на общую сумму 118 млн рублей. Полностью погасить долги предполагается до 1 июля текущего года.

Подробнее: Выплаты шахтёрам Ростовской области возобновятся после сверки списков

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Госдумы: выплаты шахтерам Гуково проходят согласно «дорожной карте»

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