Гуковским шахтёрам возобновили выплаты: перечислено 920 тыс. рублей

Ростов-на-Дону, , 11:56 — REGNUM

Возобновилось погашение задолженности по зарплате шахтёрам обанкротившегося «Кингкоула». О начале февральской серии выплат ИА REGNUM проинформировали в пресс-центре ОАО «Региональная корпорация развития» 14 февраля.

Так, накануне горнякам Гуково перечислено 920,2 тыс. рублей за декабрь 2015 года. 51 выплату получили горняки «Ростовгормаша». Общая сумма, которую планируется направить угледобытчикам в феврале, не уточняется.

Напомним, что накануне гуковские шахтеры написали отрытое письмо депутатам Госдумы РФ. В обращении говорится, что народные избранники отказались слышать людей, несмотря на все их предвыборные лозунги. «Мы просим дать нашу точку зрения на ситуацию, так как она не прозвучала», — обратились горняки.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM , выплаты шахтёрам Ростовской области в первых числах февраля были приостановлены для сверки списков.Частично с августа 2016 года по февраль 2017 года были погашены долги перед горняками организаций «Замчаловский антрацит», «Горный проходчик», «Ростовгормаш» и «Алмазная» на общую сумму 118 млн рублей. Полностью погасить долги предполагается до 1 июля текущего года.

Подробнее: Выплаты шахтёрам Ростовской области возобновятся после сверки списков

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