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Выплаты шахтёрам Ростовской области возобновятся после сверки списков

Экономика
Частично погашены долги перед горняками угледобывающих организаций «Замчаловский антрацит», «Горный проходчик», «Ростовгормаш» и «Алмазная», входящих в состав обанкротившейся группы компаний «Кингкоул»
Шахтеры
Иллюстрация: Donland.ru
Шахтеры

Ростов-на-Дону, 6 февраля 2017, 12:44 — REGNUM  

Погашение задолженности по зарплате перед шахтёрами Ростовской области приостановлено. Но процесс возобновится после сверки списков. Как заверили ИА REGNUM 6 февраля в пресс-центре ОАО «Региональная корпорация развития», «готовятся списки для дальнейшей работы по выплатам в феврале, проводится сверка счетов между корпорацией и конкурсными управляющими».

Напомним, частично погашены долги перед горняками угледобывающих предприятий «Замчаловский антрацит», «Горный проходчик», «Ростовгормаш» и «Алмазная», входящих в состав обанкротившейся группы компаний «Кингкоул». С августа прошлого года им было перечислено более 118 млн рублей.

В частности, сотрудники «Замчаловского антрацита» получили зарплату за апрель-июль 2015 года в сумме 18,4 млн рублей. Здесь выплаты временно приостановлены в связи с уходом конкурсного управляющего. Новый будет назначен в середине февраля. Также шахтеры «Горного проходчика» получили зарплату за май 2015-го на сумму 2 млн рублей. С горняками «Ростовгормаша» и «Алмазной» расплатились по ноябрь 2015 года включительно. Им было направлено 25,8 млн рублей и 71,9 млн рублей соответственно.

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ИА REGNUM сообщало, что из 320 млн рублей донским горнякам выплачено 118 млн рублей. Деньги перечислены согласно спискам, составленным конкурсными управляющими шахт, входящих в состав «Кингкоула». Средства на погашение задолженности ОАО «Региональная корпорация развития» берет в кредит.

В числе пострадавших от нерадивого собственника ООО «Кингкоул» — более 2 тыс. человек. Сам же бывший гендиректор компании Владимир Пожидаев находится в следственном изоляторе, где ожидает суда. В июне 2016 года уголовное дело в его отношении было направлено служителям Фемиды.

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