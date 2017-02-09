Мусорный коллапс в Подмосковье: число свалок выросла в разы

Официальных полигонов 20, на каждый из них приходится по несколько незаконных свалок

Москва, , 12:33 — REGNUM В Московской области количество незаконных свалок выросло в разы. Мусоровозы объезжают официальные площадки и отправляются на стихийные карьеры, где у них готовы забрать даже опасные для жизни отходы. В итоге вредные вещества попадают в грунтовые воды, сообщает m24.ru.

Официальных полигонов в Подмосковье всего 20. На каждый из них, по словам экологов, приходится по несколько незаконных. В частности, незаконные свалки обнаружены в Мытищах и в Клинском районе. Причина незаконных свалок — цена. На таком хаотичном рынке машина стоит от 1 тыс. до 3, 5 тыс. рублей, а чтобы официально заехать на карьер цена варьируется от 5 до 8 тыс. за машину.

По словам экологов, проблема незаконных свалок в Подмосковье приобрела катастрофический масштаб. Напомним, в ситуацию в ноябре 2016 года пришлось вмешаться лично Владимиру Путину. В итоге 30 незаконных полигонов были закрыты.

Одна незаконная свалка в день может приносить до нескольких миллионов рублей. По ночам на полигон выстраивается целая очередь. Как выяснилось, номера мусоровозов сплошь московские и сверху какие-то пакеты, и порой водители не знают, что под ними. Бывают случаи, на бытовых свалках находили отходы самого высокого, первого класса опасности.

Решить проблему, по мнению властей, поможет рекультивация отработавших свое полигонов, строительство перерабатывающих заводов. Кроме этого нужно отрезать криминал от мусорного бизнеса. Но пока это сложно сделать, владельцы незаконных свалок стали лучше маскироваться.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что на сегодняшний день в России официально зарегистрировано около 20 тысяч несанкционированных свалок, половина из которых не крупные свалки.

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