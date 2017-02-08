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25 регионов России готовы перейти на новую систему обращения с отходами

Экономика
Принятый в конце декабря 2016 года закон предусматривает переход на новую систему обращения с отходами в субъектах РФ до 1 января 2019 года

Москва, 8 февраля 2017, 15:59 — REGNUM  25 регионов России выразили готовность к переходу на новую систему обращения с отходами. Об этом глава Минприроды Сергей Донской проинформировал в письме, направленном в правительство РФ, сообщили в Минприроды РФ.

Среди таких регионов — республики Бурятия и Чувашия, Забайкальский, Краснодарский, Красноярский, Приморский и Ставропольский края, Воронежская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Кировская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Новосибирская, Орловская, Омская, Самарская, Сахалинская, Свердловская и Челябинская области, города федерального значения Москва и Санкт-Петербург.

«Для перехода к новой системе обращения с отходами в перечисленных субъектах, за исключением Московской и Кировской областей, утверждены территориальные схемы, осуществляется подготовка к отбору регионального оператора по обращению с ТКО», — говорится в письме.

Разработанные Минприроды России поправки в закон «Об отходах производства и потребления», принятые в конце 2014 г., позволяют установить правовые основы эффективной системы управления. В частности, они позволяют внедрить новые инструменты экономического стимулирования, сформировать финансовые потоки для строительства и развития инфраструктуры по обращению с отходами.

Напомним, принятый 28 декабря 2016 года Федеральный закон № 486-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» предусматривает завершение всех процедур по переходу на новую систему обращения с отходами в субъектах РФ до 1 января 2019 года.

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