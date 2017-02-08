«Продовольственные карточки: реализация в таком формате — сомнительна»

Вопрос: получится ли так как лучше и не выйдет ли, что «хотели как лучше, а получилось как всегда», заявил эксперт

Москва, , 15:08 — REGNUM Защита граждан России, оказавшихся по той или иной причине в трудной жизненной ситуации, — одна из важнейших социальных функций государства. Оказалось, что в настоящий момент актуальна одна из основных форм такой защиты — продовольственная помощь, заявил корреспонденту ИА REGNUM кандидат политических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Кирилл Парфенов.

«В России идея с продовольственными карточками для нуждающихся появилась чуть больше двух лет назад. В 2015-м году Минпромторг оценивал стоимость программы продовольственной помощи (иногда ее называют ДПП — дополнительная продовольственная помощь) в 240 млрд рублей. В ноябре 2016-го речь шла всего о 40 млрд рублей, однако от «запуска» в 2017-м году пришлось отказаться из-за возражений финансового блока Правительства. На днях прозвучала цифра 140 млрд рублей. Правда, пока речь идет лишь об обновлении концепции Минпромторга, а не о состоявшемся решении правительства и, наверное, не случайно, что СМИ поторопились сообщить о прохождении этой инициативой новых этапов обсуждения», — сказал Парфенов.

«Социальный эффект этой программы, безусловно, будет зависеть от определения круга бенефициаров — тех граждан, которые станут владельцами электронных продовольственных сертификатов. Осенью 2015-го года число необеспеченных российских гражлдн оценивалось в 15−16 млн человек, в октябре 2016 года вице-премьер Ольга Голодец говорила о 22 млн бедных, а по данным института социологии РАН четверть россиян испытывают недостаток в еде, жилье, медицинских услугах, недоедают мяса, молока, овощей и фруктов. Нетрудно посчитать, что даже без учета технических и организационных затрат на запуск системы продовольственных карточек — а они будут немалыми — на одного человека придется сумма от 300 до 500 рублей в месяц — если мы попытаемся обеспечить такой помощью всех, в ней нуждающихся. Очевидно, что реально воспользоваться электронными продовольственными сертификатами смогут далеко не все — даже в «дачном» Подмосковье не в каждом магазине можно оплатить покупку обычной картой. В других сельских населенных пунктах России ситуация еще проблематичнее: там, чтобы добраться до торговой точки с соответствующим оборудованием, придется потратить едва ли не больше денег, чем удастся сэкономить за счет продовольственной карточки», — пояснил эксперт.

«Так что социальная риторика программы очевидна, но реализация в таком формате — сомнительна. Вроде бы ожидается экономический эффект — от вложения средств в российское сельское хозяйство. Не случайно же основным «двигателем» этой программы является Минпромторг. Правда, «показания о показателях» сильно различаются. Осенью прошлого года экономический эффект оценивался представителями Министерства в 5−6 рублей на каждый вложенный рубль. К февралю прогнозы стали скромнее — всего 2 рубля на вложенный рубль, а от вопросов о методике подсчета представители Министерства уходят», — отметил Парфенов.

«Стоит ли начинать программу при очевидном недостатке средств? Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов считает, что надо начать и доказать эффективность программы. Противоположная точка зрения — попытка реализации идеи в условиях недофинансирования весьма ослабляет эту позицию. Вопрос: получится ли так как лучше и не выйдет ли, что «хотели как лучше, а получилось как всегда», — высказал свое мнение эксперт.

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