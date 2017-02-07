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Минпромторг РФ хочет в 2017 году запустить программу поддержки бедных

Экономика
Будут специальные продовольственные карточки

Москва, 7 февраля 2017, 18:22 — REGNUM  Министерство промышленности и торговли Российской Федерации рассчитывает уже в 2017 году запустить программу адресной продовольственной помощи. Об этом сегодня, 7 февраля, заявил глава Минпромторга РФ на заседании фракции партии «Единая Россия».

Разговоры о введении подобной программы ведутся уже несколько лет. Основные положения программы адресной продовольственной помощи были разработаны ещё осенью 2015 года.

Эта программа предполагает поддержку нуждающихся граждан. Таким гражданам на специальную карту будут зачислятся некие баллы, которые являются «эквивалентом денежных средств». На эти баллы можно будет приобретать продовольственные товары российского производства, в частности, овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию. Кроме того, на эти баллы можно будет покупать семена и саженцы.

Манутров пояснил депутатам, что данная система не будет накопительной, получив баллы, граждане обязаны будут их потратить, или они «сгорят» через определенное время. «Программа рассчитана на то, чтоб потребитель обязательно израсходовал средства, которые ему предоставляются. Если в течение месяца ты не потратил эти деньги, они сгорают», — пояснил министр.

Данная программа призвана поддержать малоимущих граждан и позволит им приобретать здоровое питание. Это, в свою очередь, поддержит российских агропромышленников.

Программа уже получила поддержку министерства экономического развития. Доработка программы осуществляется Минпромторгом и министерством финансов.

Мантуров выразил надежду, что программа заработает уже в этом году. Чтобы запустить эту программу поддержки малоимущих граждан потребуется как минимум 140 млрд рублей.

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