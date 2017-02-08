«Продовольственные карточки — поверхностная мера на фоне нищеты народа»

Общественник из Якутии считает, что России нужно серьёзно заняться решением не только социальных, но и продовольственных проблем

Якутск, , 13:15 — REGNUM Введение продовольственных карточек для нуждающихся жителей РФ, с одной стороны, будет стимулировать внутреннее производство и потребление, а с другой — является поверхностной мерой на фоне проблем в стране. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал руководитель общественного движения «Якутия — Наше мнение» Степан Петров, комментируя намерение министерства промышленности и торговли РФ в 2017 году запустить программу адресной продовольственной помощи, введя специальные карточки для малоимущих.

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«Введение подобных «суррогатов» само по себе не является негативным явлением и может оказать оптимальное стимулирующее воздействие на рост отечественного производства и внутреннего потребления. Однако на фоне упадка российской экономики, неконкурентоспособности производителей и нищеты народа эти меры просто поверхностны и не смогут кардинально улучшить положение», — считает общественник. По его мнению, логичнее было бы поступательно повышать доходы людей и развивать отечественное производство.

Степан Петров констатирует, что в России низкий уровень государственного контроля за сельхозпроизводством и пищевой отраслью привёл к снижению качества продовольственных товаров. «России проиграла в борьбе за продовольственную безопасность и не может обеспечить своим гражданам доступ к достаточной в количественном отношении, безопасной и качественной пище. Это угрожает национальной безопасности страны», — высказал мнение общественник.

По его словам, эта ситуация стала неконтролируемой после отмены обязательности соблюдения ГОСТов и перехода на ТУ (технические условия): «Теперь большая часть ассортимента российских магазинов производится из ГМО, сои, пальмового масла и синтетических материалов, которые в больших количествах просто опасны. В некоторых случаях одними из немногих натуральных продуктов являются лишь рыбные консервы. Ряд социально значимых продуктов (мясопродукты, масло, крупы и другие) Россия просто не производит в достаточном количестве. Импортная продукция зачастую не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. В то же время не отличается качеством и российская продукция, произведенная из некачественного сырья, или в отсутствии нормальных санитарных требований и контроля».

Ситуация усугубляется неконкурентоспособностью российских предприятий, а также тем, что государственная поддержка сельхозпроизводителей в России недостаточна, говорит Степан Петров. Кроме того, остается высокой налоговая нагрузка, которую в конечном итоге несет потребитель. Ещё одна причина продовольственных проблем страны, по мнению общественника, — технологическая отсталость производителей, что обуславливает низкое качество продукции.

«Из-за этих факторов желаемый эффект от введения карточек, скорее всего, может быть не достигнут», — делает вывод Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг РФ намерен ввести уже в 2017 году специальные продовольственные карты для малоимущих. Пополняться они будут баллами, сгораемыми, если их не использовать за определённый период времени. Купить по таким картам можно будет продовольственные товары российского производства, в частности, овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, семена и саженцы.

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