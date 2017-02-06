На «дальневосточный гектар» подали заявки более 50 тыс. человек

Москва, , 11:54 — REGNUM По данным на 6 февраля, более 50 тысяч человек подали заявки на получение «дальневосточного гектара» В уполномоченные органы субъектов Дальневосточного федерального округа поступило 50 тыс. 930 заявлений, из них 11 тыс. 551 заявление подано в первые дни февраля, сообщили в Минвостокразвития РФ.

Наибольшим спросом среди граждан пользуются земельные участки, расположенные на территориях Приморского края — 12 тыс. 853, Республики Саха (Якутия) — 11 тыс. 160 и Сахалинской области — 5308.

С начала третьего этапа поступило более 1,7 тыс. заявок от приморцев. Хабаровчане подали почти 1,1 тыс. заявок. Из Москвы и Московской области пришла 661 заявка, из Республики Саха (Якутия) — свыше 500 заявлений. Более 500 заявлений подали в Сахалинской области. Свыше 200 заявок прислали петербуржцы. Более 100 заявок поступило из Свердловской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля 2017 года в России начался третий этап реализации закона о дальневосточном гектаре: получить участок земли может любой гражданин РФ.

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