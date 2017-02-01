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«Дальневосточный гектар» может превратиться в «золотой»

Экономика
Но инициатива, безусловно, правильная, особенно в контексте развития Дальнего Востока с его невероятно низкой заселенностью, заявил эксперт

Москва, 1 февраля 2017, 15:40 — REGNUM  Ввиду желания реализации инициативы выделения «дальневосточного гектара» в наиболее короткие сроки, данный вопрос не был существенно проработан. В частности, выделение земли в Анадырском районе Чукотского автономного округа или Намском улусе Республики Саха вызывает ряд вопросов и необходимости в доработке. Эти территории вплотную граничат с северным полярным кругом, и разговор об эффективном сельскохозяйственном производстве, увы, поднимать не представляется возможным. Не надо забывать и о перспективах сбыта продукции, а они крайне низкие, заявил корреспонденту ИА REGNUM аведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова» Руслан Абрамов.

«Еще одним немаловажным фактором является то, что, как правило, на таких территориях отсутствуют какие либо коммуникации, начиная от линий электропередач и заканчивая наличием автомобильных дорог. Наличие инфраструктуры для развития данного гектара вероятно один из самых важных аспектов. Если забота об инфраструктуре ляжет на плечи самих обладателей этого гектара, то он превратится в «золотой гектар», — считает эксперт.

«Здесь всплывают аналогии с историей о получении участка при рождения третьего ребенка в семье, когда предоставляемый участок пугает реципиентов такой помощи своей схожестью с котом в мешке: во-первых, вдали от проживания самой семьи; во-вторых, с неустроенной инфраструктурой и более того с неопределенными перспективами по условиям проживания и обустройству на этом участке», — пояснил Абрамов.

Однако, по его мнению, есть поводы для оптимистичного сценария, учитывая, то, сколько усилий предпринимается государством на реализацию этой идеи. Кроме того, даже если минимальное количество людей воспользуется предоставленной государством возможностью получить «дальневосточный гектар» эффект будет непременно положительным.

«Стоит определенно признать, что сам замысел, безусловно, правильный, особенно в контексте развития Дальнего Востока с его невероятно низкой заселенностью. Привлечения молодого населения в регион, пожалуй, та инициатива, которая просто не могла не случиться, а ее необходимость не вызывает никакого сомнения ни у кого», — высказал сове мнение эксперт.

Напомним, идея выделения «Дальневосточного гектара» возникла по предварительным итогам всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года общая площадь земли в среднем на одну сельскохозяйственную организацию в Дальневосточном федеральном округе составляет более 32,3 тыс. га, для примера в Центральном федеральном округе или Приволжском федеральном округе — 3,5 тыс. га и 5,8 тыс. га соответственно. Наличие таких резервов земли в ДФО, а также сильная миграция населения побудили правительство РФ искать пути использования этих факторов, и как следствие появился «дальневосточный гектар».

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