11 января 2021 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 18:28 — REGNUM В Государственном Эрмитаже в период с 10 октября по 17 января проходит выставка «Мелкая пластика ар-деко из собраний Сергея Морозова и Евгения Герасимова». На ней представлены 56 изысканных статуэток и небольших скульптурных групп, созданных мастерами Германии, Австрии, Франции и других стран, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Деметр Чипарус (1886-1947). Нубийский танец Василий Иванов © ИА REGNUM

Жоэ Деком (1869-1950). Русский танец Василий Иванов © ИА REGNUM

Все экспонируемые фигуры выполнены в редкой хрисоэлефантинной технике, для которой характерно соединение в одном изделии патинированной бронзы и слоновой кости. Из бронзы отливали большую часть фигуры человека и костюм, а видимые участки кожи вырезали из слоновой кости. Важную роль также играл постамент, который изготавливали из цветного мрамора или оникса.

Одним из наиболее известных скульпторов эпохи ар-деко, творившим в данной технике, является Деметр Чипарус (1886−1947). Он родился в Румынии. В возрасте 23 лет он начинает учебу в Италии, затем переезжает в Париж, где до начала 1920-х нарабатывает технику, создавая реалистичные статуэтки детей. Следующий «зрелый» этап его творчества характеризовался пышной декоративностью и сложными многофигурными композициями. Его работы стали эталоном пластики малых форм стиля ар-деко. Деметр вдохновлялся Русским балетом Сергея Дягилева, искусством Египта и параллельно развивающимся искусством авангарда.

Андре Венсан Беккерель (1893-1981). Золотая свадьба Василий Иванов © ИА REGNUM

Мир моды и театра стал основным мотивом в работах мастеров данного направления. Также пользовался популярностью и анималистический жанр. Примером этому служит представленная на выставке работа «Охота на фазана» русского скульптора Георгия Лаврова. По словам коллекционеров, одной из задач выставки является наиболее широкий и полный взгляд на мелкую пластику ар-деко. На выставке также представлены такие именитые авторы, как Фердинанд Прайс, Густав Шмидт-Кассель, Бруно Зах, Отто Поэрцель, Пьер Ле Фагуэ, Александр Келети и др.

Мелкая пластика ар-деко — уникальное явление европейского искусства между двумя мировыми войнами. Изящное и хрупкое, оно постепенно угасло в конце 1930-х — в начале 1940-х. В конце 20-го века интерес к творчеству мастеров 1920—1930-х гг. начал возрождаться вновь.

На сегодняшний день, в связи с введением новых ограничений, работа выставки остановлена. Напомним, с 30 декабря в Санкт-Петербурге прекращена работа театров, музеев, концертных залов и ресторанов. На время карантина получить представление о выставке возможно в онлайн-формате.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге полностью закрываются театры, музеи и общепит в помещениях