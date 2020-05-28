Санкт-Петербург, , 12:36 — REGNUM Государственный Русский музей с начала пандемии коронавируса и введения ограничительных мер потерял около 90 млн рублей, при этом ежедневно убытки увеличиваются на 2 млн рублей. Об этом 28 мая заявил генеральный директор Русского музея Владимир Гусев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Русский музей Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, из-за пандемии терпят убытки не только сам музей, но и его сотрудники. Из-за нехватки средств они стали получать «голый» оклад, потеряв таким образом около 50% заработка.

Кроме того, Гусев отметил, что с послаблениями, которые могут быть введены в городе в связи со снижением ежедневного числа заболевших, музей может открыть для зрителей Михайловский дворец. Однако смысла в этом, пока ситуация полностью не стабилизируется, в музее не видят.

«Если от нас потребуют открывать, то откроем в тестовом режиме Михайловский дворец», — заявил Владимир Гусев.

В музее подсчитали, что с новыми условиями посещения — 20 кв. м. на одного человека — музей сможет принять 80−200 человек, в то время как в штатном режиме через Михайловский дворец в день проходят около двух тысяч посетителей.

«Смысл, когда люди лишены свободы перемещения, доставит это им удовольствие? Нет», — подытожил гендиректор Русского музея.

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