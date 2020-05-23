Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM Независимые театры Санкт-Петербурга направили администрации города коллективное письмо с просьбой поддержать их. Об этом сообщает портал Fiesta.

С середины марта все учреждения культуры были закрыты в связи с пандемией. Однако если государственные театры могут надеяться на помощь властей, то частные труппы остались без средств к существованию.

Для того, чтобы как-то поддержать своих оставшихся без работы актеров и режиссеров театры организовали акцию «Хочу оффлайн». Одной из действенных мер стала продажа фирменных футболок с актуальной ныне надписью «Хочу оффлайн» вместе с билетами в театры с открытой датой. Тираж маек, понятно, ограниченный.

Всего подписали письмо в правительство Петербурга и участвуют в акции 28 театров. Среди них Театральная лаборатория Яны Туминой, театр КУКФО, театр «Karlsson Haus», Такой Театр, Театро Ди Капуа, Театр, театр «Комик-трес», Невидимый театр, театр «За Черной Речкой», Lusores, ЦЕХЪ театр, Социально-Художественный Театр, театр «АЛЕКО», театр «VOKRUG», Конно-драматический театр «ВелесО», Этюд-театр, театр «Антрэкот», театр пластики рук «Hand Made» и другие.