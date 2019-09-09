Москва, , 11:35 — REGNUM В России состоится первый конгресс волонтёров культуры и медиа. Форум с 1 по 5 примет Ростовская область, сообщили в Минкультуры РФ.

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На конгресс волонтёров культуры съедутся представители СМИ, сотрудники музеев, библиотек, актеры, художники и музыканты.

В программе конгресса: инфотуры, мастер-классы, конференции, видео-мост с иностранными волонтерами культуры, а также литературный фестиваль «Узнай Россию».

Как сообщало ИА REGNUM, среди волонтеров в России в 1,5 раза стало больше тех, кто считает, что их волонтерский опыт помогает им устроиться на работу: с 24% в 2017 году до 38% в 2019 году.

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