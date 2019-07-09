Москва, , 15:34 — REGNUM

В Общественной палате РФ подвели итоги заявочной кампании Всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019», которая завершилась 30 июня. В этом году поступило рекордное количество заявок — 28 144 проектов от активистов со всей страны. В этом году грантовый фонд конкурса составляет 45 миллионов рублей. Награду победителю трижды вручал Президент России Владимир Путин.

Всероссийский конкурс «Доброволец России» © Всероссийский конкурс «Доброволец России»

В заседании оргкоммитета конкурса приняли участие начальник Управления Президента России по общественным проектам Сергей Новиков, Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, Заместитель Директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков, Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артем Метелев, заместитель директора Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова, руководитель программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Ксения Дмитриева, Председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук и другие. Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артем Метелев прокомментировал итоги заявочной компании:

Артем Метелев «В этом году мы получили рекордное количество заявок — более 28 тысяч. Рост числа проектов мы связываем с прошедшим Годом добровольца и кратным увеличением числа тех, кто стал заниматься волонтерством, а также развитием конкурса и его узнаваемости в стране. Мы провели анализ и увидели, что большинство проектов участников связаны с социальной сферой, адресной помощью людям. Почти 75% авторов — девушки, явное преобладание женского пола, больше 8 тысяч из 28 — это детские заявки, от участников до 18 лет. Прежде чем попасть к экспертам, участники выполняли конкурсные задания: снимали видеоролики, проходили обучающие курсы, проводили социальные акции. На Оргкомитете были утверждены 5044 заявки, которые в ближайшие недели пройдут экспертную оценку и будут допущены до полуфинала».

Наибольшее количество проектов подано из Республики Башкортостан (1206), Ростовской (983), Московской (810), Волгоградской (725) областей и Красноярского края (715). Самыми популярными номинациями среди участников этого года стали «Рожденные помогать» (помощь инвалидам, пожилым людям, терминальным больным, а также деятельность по защите животных) — 4903 инициативы, «Помощь детям» — 3155, «Вдохновленные искусством» (волонтерство в сфере культуры) — 2949.

В номинации «Равенство возможностей» заявлен 431 проект. Здесь представлены инициативы, реализуемые людьми, которые не только сами справляются со сложной жизненной ситуацией, но и помогают другим. Партнером номинации выступают благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт».

«Равенство возможностей» покажет не только проекты, которые реализуют люди с ограниченными возможностями, но и представит нам срез тех проблем, которые существуют. Речь идет не только о толерантности, но о реальном развитии доступной среды для всех категорий граждан», — подчеркнула руководитель программы «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт» Ксения Дмитриева.

Полуфинал состоится с 17 июля по 13 октября в рамках 5 окружных форумов добровольцев: форум СКФО пройдет в Нальчике; СЗФО — в Санкт-Петербурге; ДФО, СФО, УФО — в Новосибирске; ПФО, ЮФО — в Ростове-на-Дону; ЦФО — в Воронеже. Детский полуфинал состоится на площадке международного детского центра «Артек». В рамках полуфинала участникам предстоит очная защита проектов перед экспертной комиссией. По итогам будет составлен лонг-лист из 10 финалистов в каждой из номинаций. Далее проекты пройдут оценку жюри, а затем состоится народное голосование.

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