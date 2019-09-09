Москва, , 08:11 — REGNUM Среди волонтеров в России в 1,5 раза стало больше тех, кто считает, что их волонтерский опыт помогает им устроиться на работу: с 24% в 2017 году до 38% в 2019 году. Таковы данные исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Практически столько же опрошенных (37%) заявили, что волонтёрство не вызывает заинтересовать работодателя при трудоустройстве (в 2017 году — 43%).

Чаще опыт добровольческой деятельности имеют женщины, чем мужчины: 26% против 21%. Самые активные волонтеры: молодые люди до 24 лет: имеют опыт волонтерской деятельности 43%.

Чем старше респонденты, тем реже они участвуют в различных мероприятиях в качестве добровольца: 17% среди граждан 35 лет и старше.

Опрос проведен 28−29 августа 2019 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет в 382 населенных пунктах во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, Роструд предлагает при трудоустройстве в резюме соискателя работы включить новый пункт — опыт волонтёрской деятельности. Это пункт может появиться уже в 2020 году.

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