Нью-Йорк, США, , 10:25 — REGNUM

Писатель Джордж Мартин потребовал вручить премию «Эмми» создателям сериала «Чернобыль» от HBO. Об этом он написал в своём микроблоге в социальной сети Twitter 25 июня.

Техногенная катастрофа Цитата из к/ф Чернобыль. реж Йохан Ренк. 2019. США, Великобритания

В записи Мартин привел несколько кадров из драматического сериала и отметил, что шоу показалось ему душераздирающим, захватывающим и страшным. Писатель добавил, что если перед «Чернобылем» не перевернется «грузовик с «Эмми» — то в Голливуде нет справедливости. Он также поблагодарил исполнителя главной роли Джареда Харриса за потрясающую, по мнению писателя, актерскую игру.

Мини-сериал «Чернобыль» от HBO был выпущен 6 мая 2019 года. В пяти сериях зрители узнают о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и ее последствиях. Режиссером картины выступил Йохан Ренк («Во все тяжкие», «Викинги»). За рубежом сериал получил преимущественно положительные оценки от критиков. Например, в международном рейтинге IMBd рейтинг шоу составляет 9,6 баллов.

Джордж Мартин — популярный писать, автор серии романов «Песнь льда и пламени», на основе которых телекомпания HBO с 2011 по 2019 год выпускала фэнтези-сериал «Игра престолов».

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В середине июня 2019 известный телеведущий Владимир Познер размышляя о сериале «Чернобыль» отметил, что для зарубежной публики трагедия на АЭС — куда менее значимое и эмоциональное событие, чем для российской аудитории.

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