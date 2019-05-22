Разбор финального сезоны «Игры престолов»: за что любим и ненавидим?

Алёна Соколова, , 13:00 — REGNUM

Нам посчастливилось застать в мае 2019 года сразу несколько завершившихся медиа-эпох: закончились «Мстители», «Теория большого взрыва» и, наконец, «Игра престолов». Впрочем, кроме восьми сезонов эпичных сражений и интриг, существует книжный цикл «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина, на основе которого сериал и был снят — работа над ним началась в 1991 году. Первый эпизод сериала вышел в эфире HBO спустя 20 лет — в 2011 году.

Высочайшие рейтинги, толпы фанатов, актеры, вырастающие на глазах зрителей из маленьких детей в полноценных кинопрофи, километры обсуждений и прогнозов в сети — в Нью-Йорке букмекерские конторы даже принимали ставки относительного нового владельца Железного Трона (интересно, тот факт, что огромная железная табуретка была оплавлена в финале, повлияет на выигрыш проголосовавших?), а политические лидеры использовали девизы Великих Домов Вестероса в качестве собственной рекламы (Дональду Трампу в конце концов запретили это делать). В конце концов, министерство иностранных дел Чехии поздравило в своем официальном аккаунте в Facebook «западные земли» с выбором нового короля, повесив герб Великого дома Старков у себя на странице.

При всем ажиотаже последние несколько серий настолько разочаровали публику, что интернет-пользователи в США создали петицию с просьбами переснять заключительный сезон «Игры престолов». И она внезапно меньше чем за неделю набрала больше миллиона голосов. Что случилось? Почему пал могучий развлекательный титан — и существовал ли он на самом деле?

Услышь мой рев: почему мы любили «Игру престолов»

Джордж Мартин не раз повторял, что вдохновлялся творчеством другого признанного гиганта фэнтези — Джона Толкина с его Средиземьем. Красочный и глубокий мир, проработанные линии характеров, драматический и в то же время понятный сюжет — вот, вероятно, рецепт отличной саги, которой следовал писатель. Можно признать, что у него получилось удачно: Вестерос объединяет в себе историческую ретроспективу (известный факт: противостояние Старков и Ланнистеров основывалось на войне Ланкастеров и Йорков в 15 веке), многообразие народных культур (от «викингов"-одичалых до пестрых южан), интересное политическое устройство (противостояние свободных королевств рабовладельческому Эссосу) и даже мистическо-религиозный дискурс ( какая вера истинна — во Владыку Света, в Бога Смерти или же в Семерых?).

Десятки персонажей были окантованы необычным способом повествования: Мартин показывал одни и те же события через призму взглядов различных героев, раскрывая их характеры и мотивацию предельно ясно и логично. При этом он не отличался милосердием: внезапные смерти, казалось бы, главных героев заставляли читателя злиться, переживать, грустить и абсолютно не понимать, что произойдет в следующей главе. А книги-то толстые, да и пишутся в год по чайной ложке: релиз «Ветров зимы», шестой книги цикла, был намечен ещё на 2011 год, и до сих пор о романе нет ни слуху, ни духу, ни примерных сроков выхода.

Сериал повторял все сильные места «Песни льда и огня» (сокращённо ПЛиО), приукрашивая их потрясающими декорациями и качественным актерским составом. Редкий случай, когда сериал снимали с таким усердием, старанием и бюджетом — тем более в области фэнтези. Даже извечные скептики увлеклись историей о рыцарях, драконах и живых мертвецах — нонсенс. Даже выход трилогии о «Хоббите», приквеле Джексона к «Властелину колец», не был настолько масштабным.

Я заведомо не сопоставляю книги и сериал, хотя читала и смотрела оба формата — всё-таки есть определенные законы жанра и литература сильно отличается от киноиндустрии, поэтому мы будем рассматривать сериальные реалии.

Дейнерис Таргариен — хрупкой девочке, проданной в детстве дикарям для утех, которая не смотря ни на что возродила драконов и освобождала рабов по всему материку, подчиняя себе народы, — сочувствовали. За Джона Сноу — доброго, отважного бастарда с обостренным чувством долга и справедливости, — переживали. Когда отъявленному негодяю Джейме Ланнистеру отрубили руку, практически смысл его жизни, читатели и зрители хватались за сердце, а с появлением на сцене его младшего брата Тириона невозможно было удержаться от смеха благодаря его саркастическим замечаниям. «Красная свадьба», на которой убили Кейт и лин и Робба Старков, ужасала; стойкость дозорных на Стене в битве против великанов и одичалых — восхищала.

Ночь темна и полна ужасов?

И вот ожидание развязки достигает апофеоза: таблоиды и СМИ, что за рубежом, что в России, разрываются от материалов по теме «Игры престолов». Многочисленные сюжетные линии должны разрешиться чем-то эпичным, ведь восьмой, финальный сезон готовили аж два года. Джордж Мартин после пятого сезона выступал уже в качестве консультанта, отдав на откуп сценаристам завершение персонажных историй, схематично обрисовав чем, по его мнению, хроника Вестероса должна закончиться.

Вот примерный краткий пересказ последнего сезона. Все главные герои сплачиваются и забывают о склоках ради сражения с главной угрозой человечеству, Белыми Ходоками — могучими зомби под предводительством загадочного Короля Ночи. Ужасающая битва (в которой практически ничего не видно благодаря изыскам декораторов) оборачивается бессмысленными смертями героев, охраняющих бессмысленно сидящего в роще при Винтерфелле Брана Старка и прячущихся от мертвецов (!) в склепе с мертвецами (!!) благородных лордов и леди, а убивает злодея (чья мотивация впервые за сотни лет выйти из-за стены тоже необъяснима) девочка-ассасин Арья Старк, совершенно без проблем подобравшись к могущественному колдуну. Далее Арья, как запрограммированный робот-убийца, уезжает в Королевскую гавань убивать Серсею Ланнистер, своего заклятого врага ещё с первых сезонов.

Про героизм Арьи все быстро забывают, и за половину серии отметив поминки и победу, герои также выступают в столицу Вестероса за Железным троном для Дейенерис Таргариен. Джон Сноу забывает о своей мечте стать полноправным Старком, отсылает любимого питомца, лютоволка Призрака, к одичалым (в книгах бастард даже умирает, шепча кличку своего хвостатого друга) и полностью поддерживает Бурерожденную Мать драконов.

В Королевской гавани Арья не успевает лично расквитаться с Серсеей, потому что Дейенерис, прежде отличавшаяся милосердием и заботой о мирном населении (она убивала господ за каждого мертвого ребенка в Эссосе!), сжигает столицу с большинством жителей, несмотря на то, что те объявили о своей сдаче, грубо говоря, вывесив белый флаг. Серсея с возлюбленным братом Джейме погибают под стенами разрушающегося Красного замка.

Напомним, Джейме, который в книгах растет от главного негодяя до благородного рыцаря, который разочаровывается в Серсее с ее стремлением к власти, который спасает своего товарища, Бриенну, и восхищается ею, — тот самый Джейме бросает Бриенну после битвы с Королем Ночи, переспав с ней (!), и признает себя неизменившимся мерзавцем, возвращаясь к Серсее.

Джон, будучи в ужасе от поступка Дейенерис, убивает ее, а последний выживший дракон сжигает злополучный Железный трон, хватает свою мертвую хозяйку и улетает в закат. Леди и лорды Вестероса благодаря идеям Тириона приходят к идее выбора короля и отмене преемственной власти, и выбирают правителем Брана Старка (который тысячи раз повторял, что абсолютно не заинтересован во власти).

Санса становится Королевой Севера, отделив его от основного королевства (видимо, по блату, потому что на троне младший брат), Джона Сноу, плененного за мятеж (отвоевавшего Винтерфелл у мертвецов! Последнего живого Таргариена!) отсылают в Дозор (который, кажется, больше ни от чего не защищает людей), где он бросает братьев и уходит за Стену с одичалыми. Арья Старк уходит плавать в неразведанные земли. Тирион становится десницей Брана. Бриенна, клявшаяся охранять дочерей Старк, остаётся в Королевской гавани в качестве капитана гвардии. Самвелл Тарли забывает о верной дружбе с Джоном Сноу и спокойно отсиживается в качестве великого мейстера. Вестеросский совет обсуждает важность восстановления борделей под руководством нового мастера над монетой, Бронна Черноводного. Конец.

У девочки нет объяснения?

При просмотре возникает миллион вопросов. Что происходит в Дорне, в котором практически вся династия пала? Как Яра Грейджой управляет Железными островами? Зачем вообще была нужна идея с трехглазым вороном? Зачем были нужны многочисленные пророчества о Владыке Света? Что вообще делал Бран весь сезон? Для чего нужна была псевдолюбовная линия между Арьей и Джендри Баратеоном? Почему Эурон Грейджой так легко убил дракона и почему этого нельзя было сделать раньше? Кому Варис отправил письма о происхождении Джона Сноу перед смертью? Кто должен был быть зеленоглазой жертвой Арьи?

На каждый вопрос можно, конечно, притянуть аргументы за уши, но чаще всего ответ лаконичнее некуда — «потому что» или «просто так». Как-то Джордж Мартин даже высказался, что недоволен происходящем в сериале: если ружье висит на стене, оно должно выстрелить. Можно понять причины, по которым сценаристы сериала, Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, не стали развивать сюжетные возможности сериала: в нашей жизни тоже не всё происходит намеренно, и многие перспективы остаются только теоретическими. Ну, или всё это показалось им не зрелищным в реализации: в конце концов, кто нам сказал, что «Игра престолов» стала культовым произведением сериального искусства? Это всего лишь зрелищное шоу, которое может приносить хорошие деньги.

Неоправданные ожидания

Мир Вестероса в восьмом сезоне сузился до противостояния трёх домов, а все мистические ветки были оборваны и не получили объяснений. Характеры персонажей откатились к истокам и то и дело стали обрисовываться карандашным пунктиром, а не былой красочностью. Обидные киноляпы вроде забытого кофейного стаканчика, отросшей руки или пластиковой бутылки говорят об остывшем отношении создателей к проекту — впрочем, зачем пытаться создать шедевр, когда уже заключены договоренности про ещё несколько проектов по миру Семи Королевств.

Это была потрясающая история о человеческих судьбах, которая могла стать притчей о жестокости власти, могла стать историей о круговороте времени, могла стать религиозным прессом по отношению к политике, но стала очередным голливудским фейерверком — много шума из ничего.

Покойся с миром, история о драконах и рыцарях. Что мертво, умереть не может.

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