Познер высказал мнение по поводу сериалов «Чернобыль» и «Игра престолов»

Москва, , 18:41 — REGNUM Известный телеведущий Владимир Познер поделился впечатлениями по поводу трех нашумевших сериалов «Игра престолов», «Карточный домик» и «Чернобыль», об этом он рассказал 15 июня YouTube-каналу «Кино ТВ».

По мнению журналиста, мини-сериал телеканала HBO, посвященного аварии на Чернобыльской АЭС, обсуждают предвзято.

«Мы смотрим и сразу соотносим это с тем, что происходило в нашей стране. Американцы не обсуждают сериал «Чернобыль» так, как мы. Для них это гораздо более безразличная вещь: ну было такое, да, ужасно! Они не понимают, какую это вызывает реакцию в России. Это для них всё-таки чужое», — отметил Познер.

Что касается «Игры престолов», то, по мнению телеведущего, это всего лишь отлично сделанный коммерческий проект, который он бы не стал называть произведением искусства.

В «Карточном домике» Познеру понравилась игра известного актера Кевина Спейси, карьера которого была испорчена обвинениями в сексуальных домогательствах.

Напомним, все указанные сериалы получили широкую популярность. «Чернобыль» и «Карточный домик» вызвали бурную дискуссию среди российских телезрителей, так как описываемые в картинах события тем или иным образом касаются России.

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