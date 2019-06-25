Снова в прокате: что ждет зрителей в повторном запуске «Мстители: Финал»?

Лос-Анджелес, США, , 11:17 — REGNUM Поклонники кинокомикса «Мстители: Финал» от Marvel увидят новую сцену с супергероем Халком и тизер фильма «Человек-Паук: вдали от дома» в повторном прокате «Финала» в кинотеатрах. Содержание этих и других дополнительных сцен раскрыл портал Mcucosmic 24 июня.

Зрители увидят в кино вырезанный момент с Халком (Марк Руффало) в заключительной части кинопроизведения, а также, по информации портала, будет раскрыт новый тизер к будущей премьере Marvel «Человек-паук: вдали от дома» (фильм выйдет в мировой прокат уже 4 июля и будет прямым продолжением «Финала»).

Публика также сможет оценить новую сцену со Стэном Ли, создателем многих персонажей комиксов (камео Ли постоянно появляется во всех фильмах кинематографической вселенной Marvel). Некоторые сеансы «Финала» в кинотеатрах дополнятся вступительным словом режиссеров фильма, братьев Руссо.

Ранее братья Руссо в интервью изданию ComicBook рассказали, что намерены запустить свой блокбастер «Мстители: Финал» повторно в кинотеатрах. Решение в первую очередь связывают с желанием кинематографистов сделать «Финал» самым кассовым фильмом в истории кинематографа. Сейчас до этого звания его отделяет лента «Аватар» Джеймса Кэмерона: разница в сборах между двумя кинопроизведениями составляет около 40 млрд долларов.

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Фильм «Мстители: Финал» выходил в прокат в России 28 апреля 2019 года. Повторный прокат фильма начнется 29 июня 2019 года.

Недавно киноделы поделились несколькими видео со съемок кинокомикса: в них раскрывается, как были сняты некоторые финальные сцены с участием Роберта Дауни-младшего.

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