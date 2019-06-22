В сеть выложили несколько интересных видео со съёмок «Мстители: Финал»

Лос-Анджелес, США, , 15:27 — REGNUM В сеть выложили видео со сценой кинокомикса «Мстители: Финал», а также ролик, в котором Роберт Дауни-младший и Бенедикт Камбербэтч обсуждают детали одной из финальных сцен сражения. Видео были опубликованы на Instagram-странице сотрудника кинокомпании Pinewood Джимми Рича.

https://www.instagram.com/p/By9dNJelNBu/

В первом рлике показано, как снимали эпизод, предшествующий сцене смерти Тони Старка (щелчок пальцами). Второе видео демонстрирует разговор, произошедший между актёрами во время подготовки к съёмкам.

https://www.instagram.com/p/By0AybflV33/

Но наибольший интерес представляет ролик, выложенный на YouTube, в котором показана иная версия разговора, произошедшего между Доктором Стрэнджем и Тони Старком.

В этой версии сцены вместо «Ну, тогда действуй!» Старк говорит Стрэнджу совсем другие слова на его реплику «Если я скажу, что случится, это не случится». «Ладно, но все равно, добро пожаловать назад», — говорит Роберт Дауни-младший и обзывает персонажа Камбербэтча нехорошим словом. Судя по всему, это была импровизация, поскольку все присутствующие на площадке актеры после этого рассмеялись.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Том Холланд не прошел тест на актёрское мастерство, который ему предложил Том Хэнкс в эфире телешоу. Последний шесть раз задал вопрос о том, хочет ли коллега выпить немного кофе, а Холланд должен быть каждый раз отвечать с иной интонацией.

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