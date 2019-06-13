Жители России назвали любимые мультфильмы

Москва, , 07:40 — REGNUM Советский мультфильм «Ну, погоди!» является самым любимым для жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Так, 65% опрошенных отдали предпочтение именно мультсериалу о приключениях волка и зайца, первая серия которого была создана в 1969 году на студии «Союзмультфильм». Вторым по популярности оказался мультфильм «Каникулы в Простоквашино» (1980), его назвал любимым 31% респондентов.

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Третье место занял российский мультсериал «Маша и медведь», выходящий с 2009 года, с показателем 16%. Другие любимые мультфильмы российских зрителей — «Винни пух» (13%), «Чебурашка и крокодил Гена» (10%), «Кот Леопольд» и «Ежик в тумане» (по 8%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 9 июня 2019 года для 1600 граждан России старше 18 лет методом телефонного интервью.

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