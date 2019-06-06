Российские аниматоры разрабатывают своё ПО для создания мультфильмов

Воронеж, , 15:28 — REGNUM В Воронеже, на базе анимационной студии Wizart, прошла встреча, которую организовал заместитель министра культуры Российской Федерации Павел Степанов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба кинокомпании.

На встрече разработчики продемонстрировали возможности своего нового ПО для создания анимации, разработкой которого они занимались в рамках поручения президента России. В частности, они показали эпизоды новых анимационных проектов «Руслан и Людмила» и «Гензель и Гретель», созданных при помощи этого инструмента.

Степанов высоко оценил планы Wizart по строительству в Воронеже Дома анимации, а также по проведении в городе детского фестиваля, аналогичного столичному «Мультимиру».

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Пресс-служба Wizart напоминает, что последние события, связанные с запретом сотрудничества ключевых IT-компаний из США с китайской Huawei, показали необходимость преодоления зависимости аниматоров от иностранного ПО. Отмечается, что идею студии по созданию такого инструмента поддержала Ассоциация анимационного кино России.

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