В новой серии «Простоквашино» Шарик загипнотизировал Печкина

Москва, , 09:11 — REGNUM «Союзмультфильм» выложил в сеть 15-ю серию мультсериала «Новое простоквашино», которая получила название «Гипноз». Ролик был опубликован 26 мая на YouTube-канале кинокомпании.

Поклонники анимационного шоу могут увидеть в продолжении, как Печкин, в очередной раз решивший проявить свою вредность, пострадал от действий Шарика, применившего технику гипноза. В итоге персонажи столкнулись с проблемой «доброго Печкина».

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Напомним, 23 мая 2019 года «Союзмультфильм» выложил на своём канале видео, в котором были собраны все выпущенные на тот момент серии мультфильма «Новое Простоквашино». С момента публикации ролик набрал уже более 399 тыс. просмотров.

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