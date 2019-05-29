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Сыгравший роль Джона Сноу в «Игре престолов» попал в реабилитационный центр

Культура

Харингтону прописали психологические тренинги

Вашингтон, 29 мая 2019, 09:41 — REGNUM  Сыгравший роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов» актер Кит Харингтон обратился в центр реабилитации, чтобы ему помогли справиться со стрессом и алкоголизмом, сообщает The New York Post.

По данным издания, 32-летнйи актер находится в элитной клинике Prive-Swiss. По словам друга Харингтона, по актеру «больно ударило» окончание сериала и он осознал, что «это конец».

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Рядом с Харнгтоном находится его жена Роуз Лесли, которая сыграла роль «одичалой» Игритт. Также сообщается, что в клинике Харингтону прописали психологические тренинги.

Как сообщало ИА REGNUM, финальная серия «Игры престолов» вышла в эфир 19 мая 2019 года. В сериале в течение восьми сезонов раскрывалась хроника смены власти в вымышленном королевстве Вестерос. Произведение основано на книжном цикле «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина.

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