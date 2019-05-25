Поклонники «Игры престолов» массово отписываются от телеканала HBO

Вашингтон, , 22:27 — REGNUM Поклонники телесериала «Игра престолов» начали массово отписываться от телеканала HBO. Об этом свидетельствует статистика сервиса Google Trends, сообщает 25 мая корреспондент ИА REGNUM.

Причиной недовольства фанатов стала последняя серия финального, восьмого эпизода киносаги. Поклонники начали массово отправлять запросы «Как отменить подписку на HBO».

Напомним, сериал «Игра престолов» снискал популярность благодаря неоправданному обилию эротических сцен и насилию. Однако последние эпизоды фильма были лишены этого достоинства.

В сериале место стали уделять диалогом, претендующим на сложность и философичность, однако это не было оценено зрителями, которые потребовали от авторов переснять последние серии.

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