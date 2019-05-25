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Поклонники «Игры престолов» массово отписываются от телеканала HBO

Общество

Последняя серия не понравилась фанатам

Поклонники «Игры престолов» массово отписываются от телеканала HBO
Иван Шилов © ИА REGNUM
Игра престолов

Вашингтон, 25 мая 2019, 22:27 — REGNUM  Поклонники телесериала «Игра престолов» начали массово отписываться от телеканала HBO. Об этом свидетельствует статистика сервиса Google Trends, сообщает 25 мая корреспондент ИА REGNUM.

Причиной недовольства фанатов стала последняя серия финального, восьмого эпизода киносаги. Поклонники начали массово отправлять запросы «Как отменить подписку на HBO».

Напомним, сериал «Игра престолов» снискал популярность благодаря неоправданному обилию эротических сцен и насилию. Однако последние эпизоды фильма были лишены этого достоинства.

В сериале место стали уделять диалогом, претендующим на сложность и философичность, однако это не было оценено зрителями, которые потребовали от авторов переснять последние серии.

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