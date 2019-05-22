Менеджер HBO расказал о шансах появления сериала про Арью Старк

Нью-Йорк, США, , 12:50 — REGNUM Программный директор HBO Кейси Блойс в интервью журналистам ответил на вопрос о возможном спин-оффе «Игры престолов», который мог бы рассказать о путешествии Арьи Старк. Соответствующая статья была размещена 21 мая на портале Deadline.

Блойс сказал, что ему полностью понятны ожидания фанатов, но подчеркнул, что руководству канала стоит быть осторожным в своих желаниях, чтобы «не переусердствовать или не убить курицу, несущую золотые яйца», которой является шоу, созданное Дэвидом Бениоффом и Д.Б. Уайсом.

По мнению менеджера канала, сериал должен остаться самостоятельным произведением и будет лучше, если HBO займётся созданием различных приквелов.

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Напомним, финальная серия «Игры престолов» вышла в эфир 19 мая 2019 года. Многим фанатам не понравилась концовка шоу. В интервью Кейси Блойс также отметил, что это не стало для него неожиданностью.

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