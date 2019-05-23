Жители России дали оценку объективности «Евровидения-2019»

Москва, , 10:29 — REGNUM Большинство жителей России (71%) знают, что в финале «Евровидение-2019» от России участвовал Сергей Лазарев. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Те, кто смотрел финал международного песенного конкурса, считают итоговые оценки Лазарева необъективными (37%), придерживаются противоположного мнения 25% опрошенных.

Более половины граждан РФ (52%), смотревших финал «Евровидения-2019», оценивают итоги зрительского голосования как более объективные по сравнению с мнением жюри (21%).

Стоит отметить, что число жителей России, наблюдающих за выступлениями на «Евровидение», уменьшается. Так, если три года назад конкурс смотрели 38% граждан РФ, то в 2019 году их доля уменьшилась до 22%.

Опрос проведен 21 мая 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки. Об этом говорится в заявлении организатора фестиваля, Европейского вещательного союза (ЕВС).

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