Лазарев оценил выступления призеров «Евровидения»

Москва, , 08:05 — REGNUM Российский певец Сергей Лазарев оценил выступления своих оппонентов на песенном конкурсе «Евровидение», занявших первое и второе места.

«У победителя (Дункана Лоуренса) классная песня, у итальянца (Махмуда) тоже!» — написал Лазарев в своем Instagram.

Певец отметил, что доволен своим призовым место. «Очень сильный год! Это круто», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, российский певец Сергей Лазарев второй раз принял участие в конкурсе «Евровидение». Как и в первый раз, артист не смог подняться выше третьей строчки, уступив исполнителям из Нидерландов и Италии.

Читайте также: Номер Лазарева на «Евровидении» набрал более 8,5 млн просмотров на YouTube