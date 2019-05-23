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Лазарев оценил выступления призеров «Евровидения»

Культура

«Очень сильный год! Это круто», написал Лазарев

Москва, 23 мая 2019, 08:05 — REGNUM  Российский певец Сергей Лазарев оценил выступления своих оппонентов на песенном конкурсе «Евровидение», занявших первое и второе места.

«У победителя (Дункана Лоуренса) классная песня, у итальянца (Махмуда) тоже!» — написал Лазарев в своем Instagram.

Певец отметил, что доволен своим призовым место. «Очень сильный год! Это круто», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, российский певец Сергей Лазарев второй раз принял участие в конкурсе «Евровидение». Как и в первый раз, артист не смог подняться выше третьей строчки, уступив исполнителям из Нидерландов и Италии.

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Конкурс «Евровидение»
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