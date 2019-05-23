Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы

Тель-Авив, Израиль, , 07:39 — REGNUM Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки. Об этом говорится в заявлении организатора фестиваля, Европейского вещательного союза (ЕВС).

Отмечается, что «человеческая ошибка» привела к неточному среднему результату. Итоговые значения пересчитаны в соответствии с правилами в знак уважения к артистам и членам ЕВС.

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Из-за пересчета баллов позиции некоторых стран в общем зачете изменились. Так, на пятой и шестой строчках Норвегия и Швеция поменялись местами, Северная Македония обошла Азербайджан, а Белоруссия — Германию.

Российский участник Сергей Лазарев получил на один балл больше, но остался на третьем месте. Баллы на «Евровидении» начисляются и зрителями, и жюри.

Как сообщало ИА REGNUM, победителем фестиваля в этом году стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, второе место досталось итальянскому артисту Махмуду.

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