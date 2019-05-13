Фестиваль «Евровидение» открылся в Тель-Авиве

Тель-Авив, Израиль, , 01:45 — REGNUM Официальное открытие международного музыкального конкурса «Евровидение» состоялось в израильском Тель-Авиве. Делегаты из разных стран прошли по «оранжевой дорожке» в центре города, сообщает ответственная за проведение фестиваля израильская корпорация общественного вещания Kan.

По дорожке на площади возле театра Габима проследовали участники из 41 страны. Россию на фестивале представит певец Сергей Лазарев, его сопровождает Филипп Киркоров, участвовавший в создании песни для Лазарева.

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Песня «Scream», пояснил Лазарев, рассказывает о трудностях, которые встречаются каждому на жизненном пути, о том, что нужно бороться со страхами и идти вперед, передает RT.

14 и 16 мая пройдут полуфиналы конкурса, финал назначен на 18 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры и спорта Израиля Мири Регев заявила, что получила приглашение на «Евровидение», однако отказалась посетить фестиваль. Причины такого решения министр не назвала.

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