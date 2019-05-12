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Сергей Лазарев пригрозил закрыть свои странички в социальных сетях

Культура

Возможно, певец расстроился из-за того, что его уже не считают фаворитом конкурса

Москва, 12 мая 2019, 13:10 — REGNUM  Певец Сергей Лазарев пообещал закрыть свои страницы в социальных сетях после выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение», об этом 12 мая артист заявил в интервью Регине Тодоренко.

«Я хочу позакрывать все эти соцсети. Мне кажется, пройдет «Евровидение», и я закрою всю эту шарашкину контору. Люди уже сходят с ума от желания заработать любым способом лайк», — подчеркнул Лазарев.

Некоторые журналисты связывают подобную позицию певца с прогнозами букмекерских контор, которые прогнозируют ему лишь второе место на конкурсе.

Напомним, 14 мая в Тель-Авиве стартует песенный конкурс «Евровидение-2019», Россию на данном шоу будет второй раз представлять Сергей Лазарев, который прошлый раз завоевал третье место.

Читайте ранее в этом сюжете: «Евровидение-2019»: Сергей Лазарев провел вторую репетицию

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Конкурс «Евровидение»
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