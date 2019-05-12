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Букмекеры назвали фаворитов «Евровидения-2019»

Культура

Песенный конкурс «Евровидение-2019» пройдет в Израиле с 14 по 15 мая

Москва, 12 мая 2019, 15:43 — REGNUM  Первое место среди наиболее вероятных победителей конкурса «Евровидение-2019» по версии букмекеров занимает певец из Нидерландов Дункан Лоуренс с песней «Arcade», сообщае6т Eurovision World.

Второе место занимает представитель Швеции Джон Лундвиг с песней «Too late for love». Замыкает тройку лидеров российский исполнитель Сергей Лазарев с композицией «Scream».

Как сообщало ИА REGNUM, песенный конкурс «Евровидение-2019» пройдет в Израиле с 14 по 15 мая. В общей сложности здесь выступят артисты из 41 стран. Лазарев выступает под номером 13.

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Конкурс «Евровидение»
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