Букмекеры назвали фаворитов «Евровидения-2019»

Москва, , 15:43 — REGNUM Первое место среди наиболее вероятных победителей конкурса «Евровидение-2019» по версии букмекеров занимает певец из Нидерландов Дункан Лоуренс с песней «Arcade», сообщае6т Eurovision World.

Второе место занимает представитель Швеции Джон Лундвиг с песней «Too late for love». Замыкает тройку лидеров российский исполнитель Сергей Лазарев с композицией «Scream».

Как сообщало ИА REGNUM, песенный конкурс «Евровидение-2019» пройдет в Израиле с 14 по 15 мая. В общей сложности здесь выступят артисты из 41 стран. Лазарев выступает под номером 13.

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